Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

Μια νέα ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, προσθέτει τώρα σε ολοένα και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μειώνουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.

«Πρόκειται για σχετικά μοναδικές πληροφορίες και πιθανώς τις πιο αξιόπιστες που υπάρχουν σχετικά με καρκίνους, όπως του στομάχου και του λεμφώματος», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Γκάρι Φρέιζερ, επιδημιολόγος από το Πανεπιστήμιο Λόμα Λίντα στις ΗΠΑ.

Ο Φρέιζερ και οι συνεργάτες του συνέκριναν ιατρικά δεδομένα από 79.468 ανθρώπους που έζησαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά μεταξύ 2002 και 2007.

Οι χορτοφάγοι της μελέτης είχαν 45% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του στομάχου κατά την περίοδο που μελετήθηκε και 25% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν λεμφώματα. Ο συνολικός μειωμένος κίνδυνος όλων των καρκίνων ήταν 12%.

Οι πιο σαφείς επιπτώσεις παρατηρήθηκαν στο γαστρεντερικό σύστημα, σημειώνουν οι ερευνητές.

Η χορτοφαγία, ωστόσο, δεν φάνηκε να παρέχει καμία προστασία από άλλους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζουν το ουροποιητικό σύστημα ή το νευρικό σύστημα, σημειώνει ο Fraser.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η υπερβολή σε οποιαδήποτε δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας.

Η υπερβολή στην χορτοφαγία και την vegan δίαιτα μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, εάν δεν εφαρμοστούν σωστά.

Επιπλέον, η χορτοφαγία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη για όσους έχουν διατροφικά προβλήματα. Για αυτούς τους λόγους, οι ερευνητές συχνά τονίζουν ότι η συμπερίληψη περισσότερων λαχανικών στη διατροφή σας, αντί να γίνετε αυστηρά vegan, είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα από όλες αυτές τις μελέτες.

Πηγή: iatropedia

