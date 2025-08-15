Όλγα Σμάγαδου: «Δυστυχώς ήρθα αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς στην τηλεόραση»

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον χώρο της τηλεόρασης μίλησε η Όλγα Σμάγαδου η οποία -όπως επισημαίνει- ήρθε από πολύ νωρίς σε επαφή με τοξικές συμπεριφορές.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, η δημοσιογράφος τονίζει ότι φροντίζει να θέτει όρια, απέχοντας συνειδητά από συμπεριφορές που θα μπορούσαν να μειώσουν την προσωπικότητά της.

«Δυστυχώς αντιμετώπισα τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς. Η στάση μου από την αρχή έως και σήμερα είναι η ίδια. Απέχω συνειδητά και με αξιοπρέπεια από οτιδήποτε μπορεί να μειώσει την προσωπικότητα μου, την αξιοπρέπεια μου και τον επαγγελματισμό μου» είπε αρχικά.

«Φαντάζομαι την εξέλιξη μου ως επαγγελματία και ως άνθρωπο και τα δύο είναι αλληλένδετα. Όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι θέλω περισσότερο να εξελίσσομαι, να μαθαίνω και να κάνω καινούργια πράγματα που θα με πάνε ένα βήμα πιο πάνω. Η ενασχόληση μου με το διαδίκτυο είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα να κάνω καινούργια πράγματα» πρόσθεσε.

