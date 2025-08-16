Τραγωδία στην Ρωσία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 130 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρίτιδας (Video)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιοχή της Ριαζάν, λιγο έξω από τη Μόσχα στη Ρωσία.

Οι ρωσικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών ανέφεραν ότι εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών.

#BreakingNews‌: Devastating #explosion rocks Ryazan region, #Russia 💥💨



11 people lost their lives and 130 others injured in the detonation at the "Elastik" plant's gunpowder workshop. Our thoughts are with the victims and their families. #Russian #Putin #Trump #Ukraine pic.twitter.com/PFKZFqIner — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) August 16, 2025

«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από συντρίμμια και σοβαρές ζημιές σε κτίριο. Πρόσθεσε ότι 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα, η έκρηξη συνέβη στο εργοστάσιο Elastik, που παράγει πυρίτιδα και πυρομαχικά. Το 2021, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχαν σκοτωθεί 17 άτομα.

Οι τοπικές αρχές της Ριαζάν κήρυξαν ημέρα πένθους. «Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ.

Διαβάστε επίσης:

Σβαρτσενέγκερ κατά Τραμπ: «Αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο»

CNN: «Το επόμενο στοίχημα του Τραμπ είναι να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ζελένσκι και Πούτιν»

Ζελένσκι: «Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ ρωσικών εισβολών» – «Παράθυρο» για εδαφικές παραχωρήσεις