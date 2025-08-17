search
ΚΟΣΜΟΣ

17.08.2025 19:38

Νέα Υόρκη: 3 νεκροί και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς σε κλαμπ (Video)

17.08.2025 19:38
new york pyrovolismoi

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πολυσύχναστο κλαμπ στη Νέα Υόρκη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ με πολλά όπλα στο Taste Of The City Lounge, στην περιοχή Crown Heights του Μπρούκλιν, έπειτα από έναν καβγά λίγο πριν τις 3:30 π.μ. Η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν.

Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 36 κάλυκες μέσα στο μαγαζί, ενώ βρέθηκε και ένα όπλο σε κοντινό δρόμο. Η Τις έκανε λόγο για «μια τραγική επίθεση με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη».

Άλλοι έντεκα άνθρωποι —οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες— μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους. Τα θύματα είναι ηλικίας από 27 έως 61 ετών.

Το περιστατικό συνέβη σε μια περίοδο που η Νέα Υόρκη καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα βίας με όπλα.

«Έχουμε τους λιγότερους πυροβολισμούς και τα λιγότερα θύματα που έχουν ποτέ καταγραφεί στην πόλη τους πρώτους επτά μήνες του έτους», τόνισε η Τις. «Ένα γεγονός σαν αυτό είναι, ευτυχώς, η εξαίρεση. Είναι μια τραγωδία, αλλά θα ερευνήσουμε σε βάθος για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη».

