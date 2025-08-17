search
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17.08.2025 08:15

Το Κέντρο Διάσωσης Άγριας Ζωής των Πράσινων Βαλκανίων απελευθέρωσε στη φύση 24 πελαργούς

17.08.2025 08:15
PELARGOS

Συνολικά 24 πελαργοί απελευθερώθηκαν στη φύση από το Κέντρο Διάσωσης Άγριας Ζωής των Πράσινων Βαλκανίων στη Στάρα Ζαγόρα.

Αρχικά, 30 πελαργοί είχαν υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις, με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών, και στη συνέχεια τα πτηνά αποπαρασιτώθηκαν και προετοιμάστηκαν για να επιστρέψουν στη φύση.

«Οι περισσότεροι από τους πελαργούς βρίσκονταν από νεογέννητοι στο Κέντρο Διάσωσης και άλλοι είχαν εισαχθεί εκεί με τραυματισμούς», τόνισε στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων η Αντριάνα Τζαμαλόβα, κτηνίατρος του Κέντρου.

Κάθε χρόνο, το Κέντρο Διάσωσης Άγριας Ζωής των Πράσινων Βαλκανίων απελευθερώνει από 180 έως 200 πελαργούς.

google_news_icon

