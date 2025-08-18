ΗΠΑ-Ρωσία, συμμαχία; – Οργή στο Κίεβο με βίντεο ρωσικού τανκ να ανεμίζει την αμερικανική σημαία στην πρώτη γραμμή

Ο ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε ένα βίντεο που έγινε viral και δείχνει ένα ρωσικό μαχητικό όχημα να κυματίζει μια αμερικανική σημαία να διασχίζει με ταχύτητα τις πρώτες γραμμές της Ουκρανίας.

Το βίντεο δείχνει ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού M113, κατασκευασμένο από τις ΗΠΑ και κατασχεμένο από τον ρωσικό στρατό, να υψώνει τόσο ρωσικές όσο και αμερικανικές σημαίες καθώς διασχίζει με ταχύτητα ένα χωριό στη Ζαπορίζια στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RT.

Το POLITICO δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το βίντεο ή την προέλευσή του.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών στον δικό τους τρομοκρατικό, επιθετικό πόλεμο», δήλωσε ο Αντρίι Γερμάκ, δεξί χέρι του Ζελένσκι στο Κίεβο, στο Telegram. «Μέγα θράσος».

Το προπαγανδιστικό βίντεο δώθηκε στη δημοσιότητα μετά τη σύνοδο κορυφής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα το Σαββατοκύριακο, η οποία επικρίθηκε ευρέως ως νίκη για το Κρεμλίνο.

Η εκδήλωση με το κόκκινο χαλί, κατά την οποία οι δύο ηγέτες ανέβηκαν μαζί σε μια θωρακισμένη λιμουζίνα, ήταν η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση του Πούτιν με Αμερικανό πρόεδρο από τότε που ξεκίνησε η ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι και μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών κατευθύνονται στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να συναντηθούν με τον Τραμπ σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υποστηρίξει μια δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, χωρίς σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

