Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη – Τρεις νεκροί και 36 κάλυκες

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων δύο ηλικίας μεταξύ 27 και 35 ετών, στο Crown Heights, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου σήμανε συναγερμός για ένα ακόμη επεισόδιο με πυροβολισμούς στις 3:30 π.μ. τοπική ώρα.

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πέντε ανδρών και τριών γυναικών, ηλικίας από 27 έως 61 ετών.

Η αστυνομία ανέκτησε 36 κάλυκες και ένα όπλο κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Bedford και της Eastern Parkway, λίγα μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας, ένα χώρο με μπαρ, ναργιλέ και DJ, που βρίσκεται λιγότερο από μισό μίλι από το Μουσείο του Μπρούκλιν.

Οι ερευνητές θεωρούν επικρατέστερη εκδοχή να ξέσπασε καβγάς μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

🔥🔥🔥 The shooting at the Taste of the City Lounge bar in Crown Heights, Brooklyn, New York, occurred at approximately 3:30 a.m. on August 17, 2025 (local time).



Three men were killed at the scene, including two identified as being between the ages of 27 and 35, and one person… pic.twitter.com/acXsUwVQW7 — Maga Torch (@ChuanVu79) August 18, 2025

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) διεξάγει έρευνα και ζητά πληροφορίες από μάρτυρες κάνοντας λόγο για «σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό», καθώς η Νέα Υόρκη κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας το 2025.

Μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταγράψει περισσότερες από 270 μαζικές ένοπλες επιθέσεις, , σύμφωνα με το CBS News.

