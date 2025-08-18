search
18.08.2025 09:30

Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη – Τρεις νεκροί και 36 κάλυκες

18.08.2025 09:30
pyrobolismoi new

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων δύο ηλικίας μεταξύ 27 και 35 ετών, στο Crown Heights, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου σήμανε συναγερμός για ένα ακόμη επεισόδιο με πυροβολισμούς στις 3:30 π.μ. τοπική ώρα.

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πέντε ανδρών και τριών γυναικών, ηλικίας από 27 έως 61 ετών.

Η αστυνομία ανέκτησε 36 κάλυκες και ένα όπλο κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Bedford και της Eastern Parkway, λίγα μέτρα από τον τόπο της δολοφονίας, ένα χώρο με μπαρ, ναργιλέ και DJ, που βρίσκεται λιγότερο από μισό μίλι από το Μουσείο του Μπρούκλιν.

Οι ερευνητές θεωρούν επικρατέστερη εκδοχή να ξέσπασε καβγάς μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) διεξάγει έρευνα και ζητά πληροφορίες από μάρτυρες κάνοντας λόγο για «σοβαρό και ασυνήθιστο περιστατικό», καθώς η Νέα Υόρκη κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας το 2025.

Μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταγράψει περισσότερες από 270 μαζικές ένοπλες επιθέσεις, , σύμφωνα με το CBS News.

