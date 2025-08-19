Η ελληνική ακτοπλοΐα μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για ανανέωση και «πράσινη» μετάβαση

Η ελληνική ακτοπλοΐα διανύει μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, καθώς η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και προσαρμογή σε νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις γίνεται επιτακτική. Η ετήσια έκθεση της XRTC Business Consultants, υπό τον ιδρυτή και CEO Γιώργο Ξηραδάκη, αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου σε μια εποχή που ο γηρασμένος στόλος και οι οικονομικές πιέσεις φέρνουν τις εταιρείες αντιμέτωπες με κρίσιμα διλήμματα.

Κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εκσυγχρονισμού μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για «πράσινες» επενδύσεις και αντικατάσταση παλαιών πλοίων. Οι νέες παραγγελίες επικεντρώνονται στα κινεζικά ναυπηγεία, ενώ η ναύλωση σκαφών προσφέρει λύσεις σε μικρότερους παίκτες της αγοράς.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στα οικονομικά των εταιρειών, ειδικά εκείνων που λειτουργούν σε άγονες γραμμές με κρατικές επιδοτήσεις. Η υποχρεωτική δημοσιοποίηση ισολογισμών θα ενίσχυε την αξιοπιστία και θα διευκόλυνε την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Ο στόλος χρειάζεται ανανέωση άμεσα: μόνο το 17% των πλοίων είναι κάτω των 20 ετών, ενώ το 80-92% ξεπερνά αυτό το όριο. Οι νέοι κανονισμοί της Ε.Ε. για τις εκπομπές CO₂ και τα καύσιμα, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2024 και το 2025, αυξάνουν περαιτέρω την πίεση για επενδύσεις σε σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον πλοία.

Ταυτόχρονα, οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εκσυγχρονισμού και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο τη ναυπήγηση νέων πλοίων, την αναβάθμιση υφιστάμενων και τη μείωση εκπομπών. Ιδιαίτερα για τις άγονες γραμμές, προβλέπεται μπόνους έως 45% για πλοία έως έξι ετών, ενισχύοντας τις «πράσινες» μεταφορές.

Διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι η επικέντρωση στα κινέζικα ναυπηγεία, οι μεγάλες συγχωνεύσεις και οι ναυλώσεις φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων αποτελούν πλέον κοινή πρακτική. Με τη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων και ευέλικτες στρατηγικές επενδύσεων, η ελληνική ακτοπλοΐα μπορεί να περάσει σε μια νέα εποχή βιωσιμότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού και ανταγωνιστικότητας.

