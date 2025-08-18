Airbus A320: Πλησιάζει να ξεπεράσει Boeing 737 ως το πλέον εμπορικό αεροσκάφος παγκοσμίως

Το 1981, όταν η Airbus ανακοίνωνε την ανάπτυξη ενός νέου αεροσκάφους μονού διαδρόμου για να ανταγωνιστεί τη Boeing, το 737 κυριαρχούσε πλήρως στην αγορά. Το στενού σώματος αεροσκάφος των ΗΠΑ, σε χρήση ήδη για πάνω από μια δεκαετία, είχε αναμορφώσει τη βιομηχανία αερομεταφορών, καθιστώντας τις μικρότερες διαδρομές πιο οικονομικές και κερδοφόρες. Μέχρι το 1988, όταν ξεκίνησαν οι παραδόσεις του Airbus A320, η Boeing είχε αναπτύξει σημαντικό προβάδισμα, με περίπου 1.500 παραδόσεις του best-seller 737.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Airbus πλησιάζει στο ίδιο επίπεδο: η σειρά A320 αναμένεται να ξεπεράσει το 737 ως το πλέον παραδοθέν εμπορικό αεροσκάφος στην ιστορία, σύμφωνα με την εταιρεία συμβουλευτικής Cirium. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου, η διαφορά ήταν μόλις 20 αεροσκάφη – 12.155 Airbus A320 έναντι 12.175 Boeing 737 – και αναμένεται να εκμηδενιστεί μέσα στον επόμενο μήνα.

«Κάποιος τότε δεν θα περίμενε ότι το A320 θα γινόταν νούμερο 1, και με τόσο υψηλούς ρυθμούς παραγωγής», ανέφερε ο Max Kingsley‑Jones, επικεφαλής στην Cirium Ascend, σε πρόσφατη ανάρτησή του. «Ούτε εγώ ούτε η Airbus το περιμέναμε».

Η επιτυχία του A320 αντικατοπτρίζει την πορεία της Airbus από νέα εταιρεία σε σοβαρό ανταγωνιστή της Boeing. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι ετήσιες παραδόσεις του A320 και των παραλλαγών του είχαν ήδη ξεπεράσει αυτές της οικογένειας 737, ενώ το 2019 οι συνολικές παραγγελίες ξεπέρασαν την Boeing. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, το 737 παρέμενε το πλέον παραδοθέν αεροπλάνο – ρόλος που τώρα κατακτά το A320.

Η Airbus ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 ως ένωση ευρωπαϊκών αεροδιαστημικών κατασκευαστών με στήριξη κυβερνήσεων. Αντιμετώπισε από νωρίς εσωτερικές συγκρούσεις και δυσκολίες στο σχεδιασμό και την παραγωγή, ενώ οι ηγετικές αποφάσεις έπρεπε να ισορροπούν γαλλικά και γερμανικά συμφέροντα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν σαφές ότι χρειαζόταν ένα ισχυρό προϊόν στην κατηγορία μικρών επιβατικών αεροσκαφών, ιδιαίτερα σημαντικό για σύντομες διαδρομές.

Οι αυξημένες τιμές καυσίμων και η απορρύθμιση της αμερικανικής αεροπορίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 δημιούργησαν ευκαιρίες για την Airbus. Στελέχη αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών αναζητούσαν νέο μονοδιάδρομο που θα μείωνε σημαντικά τα λειτουργικά κόστη. Η Airbus, παίρνοντας ρίσκο, ενσωμάτωσε τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά χειριστήρια fly‑by‑wire, που εξοικονομούσαν βάρος σε σχέση με τα υδραυλικά, ενώ εισήγαγε side‑stick αντί του κλασικού yoke και προσέφερε επιλογή ανάμεσα σε δύο κινητήρες για μεγαλύτερη ευελιξία.

Η επιτυχία ήταν καθοριστική: σήμερα, τα A320 και 737 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου επιβατικών αεριωθούμενων αεροσκαφών. Η Airbus αποφεύγει στρατηγικά λάθη, όπως το A380 – εντυπωσιακό αλλά ασύμφορο – και επενδύει σε ευέλικτα μοντέλα, αντίστοιχα με το Boeing 787 Dreamliner, αποδεικνύοντας βιωσιμότητα.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο μονοπωλιακών οικογενειών εγείρει ερωτήματα για την καινοτομία: Airbus και Boeing προτιμούν να εκσυγχρονίζουν υπάρχοντα μοντέλα παρά να δημιουργούν νέα από μηδενική βάση. Η Airbus πρωτοπόρησε με αποδοτικά κινητήρια συστήματα στο A320neo, ενώ η Boeing ακολούθησε με το 737 MAX, που λόγω προβληματικού συστήματος MCAS προκάλεσε δύο θανατηφόρα δυστυχήματα και προσωρινή καθήλωση.

Παρά τις προκλήσεις, όπως προβλήματα στα coatings των κινητήρων Pratt & Whitney, η Airbus παραμένει οικονομικά ισχυρή. Στοχεύει στην τεχνολογική υπεροχή με ένα υποψήφιο υδρογονοκίνητο αεροσκάφος, πιθανώς με «ιπτάμενο φτερό», με στόχο την εισαγωγή του στα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Διαβάστε επίσης:

Theon International: Σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και άμυνας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Εθνική Ασφαλιστική: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς

Cosmote Payments: Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024, παρά τις αυξημένες ζημίες