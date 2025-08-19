Μάντζος: Εγγυήσεις ασφαλείας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την ΕΕ έως το Αιγαίο και την Κύπρο

«Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο εξελίσσεται ο πόλεμος. Ναρκοθετείται η όποια ειρηνευτική διαβούλευση, αν δεν υπάρξει άμεση εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός που είναι θεμελιώδους σημασίας», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, σε τηλεοπτική παρουσία του στον ΣΚΑΪ.

Μίλησε για την ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την ΕΕ, η οποία «οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας». Αναφέρθηκε στην ανάγκη η ΕΕ «να εγγυηθεί τα σύνορά της από τη Φινλανδία και την Εσθονία έως το Αιγαίο και την Κύπρο». «Δημιουργήθηκε – και σωστά – μία νέα αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης εξ αιτίας του κ. Πούτιν, αλλά δεν μπορεί αυτή να φιλοξενεί άλλους αναθεωρητές ηγέτες όπως ο κ. Ερντογάν, με ενεργό το casus belli εναντίον της Ελλάδας και με την κατοχή μέρους της Κύπρου να συνεχίζεται. Θα πρέπει η Ευρώπη τον αναθεωρητισμό να τον αναγνωρίζει και να τον αντιμετωπίζει με ενότητα και με ενιαίο τρόπο, χωρίς ανοχή και επιφυλάξεις», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική κυριαρχία είναι κατακτήσεις της διεθνούς κοινότητας που πρέπει κανείς να τις προασπίζει», επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα φέρει ακόμα την πληγή της κυπριακής τραγωδίας 51 χρόνια μετά και απειλείται από την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας, άρα αυτή είναι μία εθνικά υπεύθυνη θέση». «Η χώρα οφείλει να υπερασπίζει το διεθνές δίκαιο και να στέκεται απέναντι στις κατάφωρες παραβιάσεις του, χωρίς επιφυλάξεις, στην Ουκρανία, στη Γάζα και παντού, όπου αυτές συμβαίνουν», είπε.

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μάντζος εκτίμησε ότι «πιστοποιείται η λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης, όπως τη χαρακτήρισε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είχε συγκεκριμένη δομή, στόχευση, μεθοδολογία και συγκεκριμένη πολιτική απόχρωση». «Πιστοποιείται ότι το σκάνδαλο έχει βαθιές ρίζες και έχει κοστίσει ανυπολόγιστα στον πρωτογενή τομέα. Και πιστοποιείται και η ανάγκη να υπάρξει διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και στο δικαστικό, αλλά και στο πολιτικό-κοινοβουλευτικό σκέλος της», τόνισε. Σχολίασε ότι «ακόμη και αν επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις, αυτό δεν θα λειάνει τη ζημιά η οποία έχει ήδη προκληθεί στην κτηνοτροφία και στον πρωτογενή τομέα». «Η χώρα μας και ο πρωτογενής τομέας, είναι βέβαιο ότι θα είναι το ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής», σημείωσε.

Ο κ. Μάνζος επανέλαβε, τέλος, τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, που «η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να απορρίψει με θεσμική και κοινοβουλευτική εκτροπή». «Θα δούμε αν αυτή τη φορά η πλειοψηφία θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων μία δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αν θα έρθουν στη Βουλή και να ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με φυσική παρουσία, σε μυστική ψηφοφορία, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους, ώστε η Βουλή, με σεβασμό στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πει ‘ναι’ στη διερεύνηση και να πέσει άπλετο φως σε αυτήν την πολύκροτη και σκοτεινή υπόθεση που πλήττει το κύρος της αξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος», σημείωσε μεταξύ άλλων επί του θέματος.

