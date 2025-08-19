search
ΚΟΣΜΟΣ

19.08.2025 21:59

Ο Μακρόν λέει ότι μαζί με τη Μπριζίτ «έπρεπε» να μηνύσουν την ακροδεξιά influencer που επιμένει ότι η Πρώτη Κυρία γεννήθηκε άνδρας

19.08.2025 21:59
macron kai brizit – new

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι αυτός και η σύζυγός του Μπριζίτ αποφάσισαν να μηνύσουν την Κάντας Όουενς για να υπερασπιστούν την αλήθεια απέναντι στους επανειλημμένους ισχυρισμούς της ακροδεξιάς influencer ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είχε γεννηθεί ως άνδρας.

«Αυτό έχει γίνει τόσο μεγάλο ζήτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες που έπρεπε να απαντήσουμε», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο Paris Match που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, στο πρώτο του δημόσιο σχόλιο για το θέμα από τότε που αυτός και η Μπριζίτ κατέθεσαν αγωγή για δυσφήμιση στο Ντέλαγουερ τον περασμένο μήνα. «Είναι θέμα σεβασμού της αλήθειας».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Όουενς διέδωσε τη φήμη για να «προωθήσει την ανεξάρτητη πλατφόρμα της, να αποκτήσει φήμη και να βγάλει χρήματα».

Η Όουενς σκηνοθέτησε μια σειρά podcast οκτώ επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte», στην οποία προωθεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για τους Μακρόν και τη σχέση τους, τις οποίες οι Μακρόν έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά.

«[Η Όουενς] είναι κάποια που γνώριζε πολύ καλά ότι διέδιδε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη, στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας και με εδραιωμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη.

Ο Μακρόν εξήγησε ότι το ζευγάρι είχε δεχτεί εισηγήσεις να μην κάνει μήνυση όταν αυτές οι κατηγορίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη Γαλλία για να αποφύγουν το λεγόμενο φαινόμενο Streisand – να τραβήξουν περισσότερη προσοχή σε κάτι προσπαθώντας να το καταπνίξουν. Αλλά, είπε ο Μακρόν, καθώς η φήμη άρχισε να εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα έγινε πολύ σοβαρό για να αγνοηθεί.

Αφού δημοσιοποιήθηκε η αγωγή των Μακρόν, ένας εκπρόσωπος της Όουενς έκανε λόγο για «ξένη κυβέρνηση που επιτίθεται στα δικαιώματα της Πρώτης Τροπολογίας μιας ανεξάρτητης δημοσιογράφου».

Ο Μακρόν απάντησε λέγοντας ότι η ελευθερία του λόγου δεν προστατεύει την Όουενς από τη διάδοση ψευδών, επιβλαβών «ανοησιών».

Απαντώντας επίσης σε μια επίθεση που στόχευε ευρύτερα το κίνημα MAGA, λέγοντας ότι «αυτοί που μιλούν για την λεγόμενη ελευθερία του λόγου είναι οι ίδιοι που απαγορεύουν την είσοδο σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο», είπε, αναφερόμενος στην απόφαση του Λευκού Οίκου να εμποδίσει δημοσιογράφους του Associated Press να εισέλθουν στο Οβάλ Γραφείο και στο Air Force One, σε απάντηση στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός κάλυψε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής.

