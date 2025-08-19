search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
19.08.2025

«Ο Πάντινγκτον στο Περού» σε ένα περιπετειώδες ταξίδι με αξέχαστες στιγμές στη Sunday Premiere της Nova!

19.08.2025
PADDINGTON PERU_Photo 1

Τη μεταγλωττισμένη παιδική ταινία κινουμένων «Paddington in Peru» («Ο Πάντινγκτον στο Περού», 2024, διάρκειας 106’) με τις φωνές των Γιάννη Τσιμιτσέλη, Φώτη Πετρίδη, Στεφανίας Φιλιάδη, Έλενας Δελακούρα σε σκηνοθεσία του Dougal Wilson θα απολαύσουν όλα τα παιδιά την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ο αξιαγάπητος αρκούδος ταξιδεύει στο Περού με την θετή του οικογένεια για να επισκεφτεί τη θεία Λούσι, ζώντας μια συγκινητική περιπέτεια γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 24/8 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες &amp; επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

