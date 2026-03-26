Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο σημερινό Yπουργικό Συμβούλιο: Η ανάγκη σταθερότητας και η συνέπεια στις προεκλογικές δεσμεύσεις

O Κυριάκος Μητσοτάκης στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα επαναλεβει δύο έννοιες που το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί κρίσιμες και κομβικές για το επόμενο διάστημα καθώς η γεωπολιτική αστάθεια συνεχίζεται. Την σταθερότητα και την αξιοπιστία.

Η συνεδρίαση γίνεται στη σκιά των διεθνών εξελίξεων για τις οποίες θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, της ανησυχίας για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, αλλά και ενός εσωτερικού κλίματος στο οποίο η αντιπολίτευση επιχειρεί να σηκώσει ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα Τεμπη με αφορμή την έναρξη της δίκης για το τραγικό δυστύχημα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι δεν παρασύρεται από την πίεση της συγκυρίας, αλλά συνεχίζει να κυβερνά με σταθερό βηματισμό.

Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό μήνυμα που επιδιώκει να στείλει ο πρωθυπουργός ότι, ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας, η κυβέρνηση δεν εγκαταλείπει τις δεσμεύσεις της.

Το σημερινό υπουργικό θέλει να δώσει πολιτικές απαντήσεις σε ένα περιβάλλον που δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης και επαναφέρει ερωτήματα για την ικανότητά της να κρατήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Η επιλογή να βρεθεί στο επίκεντρο η αύξηση του κατώτατου μισθού μόνο τυχαία δεν είναι.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σκεπτικό, η απόφαση για τον κατώτατο μισθό λειτουργεί ως έμπρακτη απόδειξη ότι η οικονομική πολιτική δεν παγώνει μπροστά στις δυσκολίες και ότι οι δέσμευση για 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας ισχύουν.

Για το Μαξίμου, αυτή η εξέλιξη δεν αφορά μόνο ένα ακόμη μέτρο οικονομικής πολιτικής.

Αφορά κυρίως την προσπάθεια να αποτυπωθεί στην πράξη ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις δεν ήταν συνθήματα εκλογικής χρήσης, αλλά δεσμεύσεις με συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης. Και ότι η κυβέρνηση ό,τι υπόσχεται στη συνέχεια το υλοποιεί.

Άλλωστε η πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα αναγνωρίζει τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της Ελλάδας, την ανθεκτικότητα της οικονομίας, την πτώση της ανεργίας και την πρόοδο σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, από την ψηφιοποίηση έως τη φορολογική συμμόρφωση.

Την ίδια ώρα, όμως, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό, να επιταχύνει τον πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας και να οδηγήσει σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2026, στο 1,8%, έναντι 2% που προέβλεπε τον Οκτώβριο και αισθητά κάτω από την κυβερνητική πρόβλεψη για 2,4%.

Με άλλα λόγια, το περιβάλλον είναι πολύ πιο απαιτητικό από εκείνο στο οποίο σχεδιάστηκαν οι αρχικές κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Αυτό δίνει μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στην επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου να αναδείξει την αύξηση του κατώτατου μισθού ως κεντρικό θέμα και να επιμένει ότι τηρεί τον προεκλογικό της οδικό χάρτη ακόμη και όταν οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται δυσμενέστερες.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί και σε δύο ακόμη βασικούς στόχους που είχαν τεθεί για το 2027 και έχουν ήδη επιτευχθεί νωρίτερα: η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,7%, κάτω από το όριο του 8%, ενώ ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ.

Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι οι δεσμεύσεις της δεν έμειναν στις εξαγγελίες. Και, ίσως ακόμη περισσότερο, θέλει να πείσει ότι σε ένα κλίμα αβεβαιότητας ο μόνος ασφαλής πολιτικός δρόμος για να υπάρχουν επιτυχίες είναι εκείνος της συνέχειας και όχι των σπασμωδικών κινήσεων ή των πολιτικών αλλαγών χωρίς σταθερό και υλοποιήσιμο αφήγημα

Βεβαίως, το κυβερνητικό αφήγημα δεν είναι χωρίς δυσκολίες. Το ίδιο το ΔΝΤ, ενώ απονέμει εύσημα για τη βελτίωση της οικονομίας και τη θωράκιση έναντι εξωτερικών κραδασμών, χτυπά και καμπανάκι για τους κινδύνους που έρχονται: το ενδεχόμενο επενδυτικού κενού μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, οι καθυστερήσεις σε έργα και μεταρρυθμίσεις, η χαμηλή παραγωγικότητα, το δημογραφικό, αλλά και η ανάγκη οι όποιες παρεμβάσεις απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις να είναι στοχευμένες και προσωρινές.

Πρόκειται για μια επισήμανση με καθαρή πολιτική σημασία, επειδή περιορίζει τα περιθώρια εύκολων λύσεων και ενισχύει την πίεση προς την κυβέρνηση να αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει εισοδήματα χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει κοινωνική ανταπόκριση, ειδικά απέναντι στη μεσαία και τη χαμηλότερη εισοδηματικά τάξη, κάτι που τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι έκανε τα πρόσφατα μέτρα στήριξης, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει ότι σε ένα περιβάλλον πολεμικής και ενεργειακής αβεβαιότητας οποιαδήποτε υπέρβαση μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Γι’ αυτό και το μήνυμα του πρωθυπουργού δεν είναι εκείνο της εύκολης παροχής, αλλά της προσεκτικής συνέχειας.

Αυξήσεις στους μισθούς, αλλά με τρόπο που να μπορούν να απορροφηθούν από την οικονομία. Στήριξη των πολιτών, αλλά χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία της χώρας.

Άλλωστε κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως η Ισπανία η οποία χρησιμοποιείται από την αντιπολίτευση ως παράδειγμα άμεσης ανταπόκρισης στους κινδύνους του πολέμου έλαβε μέτρα μειώνοντας δαπάνες από την υγεία την παιδεία και την κοινωνική φροντίδα.

Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί να συνδέσει την εξωτερική αβεβαιότητα με την εσωτερική ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και να παρουσιάσει τη συνέπεια στις δεσμεύσεις ως το βασικό επιχείρημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης απέναντι σε μία αντιπολίτευση που μόνο κατηγορεί και δεν προτείνει, και όταν προτείνει αποφεύγει να αναφέρει το κόστος και τον τρόπο υλοποίησης των προτάσεων .

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδέα ότι, όταν το διεθνές τοπίο σκοτεινιάζει και η οικονομία δοκιμάζεται, εκείνο που μετρά περισσότερο είναι μια κυβέρνηση που δεν χάνει τον προσανατολισμό της πατάει γερά στα πόδια της και έχει ελευθερία κινήσεων που δεν εξαρτάται από ισορροπίες και συμμαχίες

Διαβάστε επίσης

Κατώτατος μισθός: Στο Υπουργικό η νέα αύξηση, με την κυβέρνηση να στέλνει μήνυμα «κανονικότητας»

ΣΥΡΙΖΑ-ΝεΑρ: «Διαλυτική» η αναμονή για Τσίπρα

Η κρίση επαναφέρει τα εκλογικά σενάρια