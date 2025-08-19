Ο Τραμπ και η επιστολική ψήφος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πέρασε μάλλον στα ψιλά, αλλά αξίζει να αναφερθεί: κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων από δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του θεσμού της επιστολικής ψήφου.
Με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να παρακολουθεί σιωπηλός, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει σε νομικές κινήσεις για να καταργήσει το σύστημα της επιστολικής ψήφου, το οποίο χαρακτήρισε «διεφθαρμένο».
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει μια εμμονή με την επιστολική ψήφο, καθώς θεωρεί ότι μέσω αυτής ο Τζο Μπάιντεν του «έκλεψε» τις εκλογές του 2020 – παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν στοιχεία περί νοθείας σε εκείνην την εκλογική αναμέτρηση.
Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στην Αμερική – συνήθως αυτά έρχονται και στας Ευρώπας έστω και με χρονοκαθυστέρηση.
