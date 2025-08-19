Παρουσιαστές σε αμερικανικό ΜΜΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας, σε περίπτωση που βρεθούν νεκροί – Μετά από απειλές φιλοϊσραηλινών

Αφού έλαβε απειλές θανάτου και στοχευμένη παρενόχληση από το Canary Mission, έναν ανώνυμος ιστότοπος που δημοσιεύει τα προσωπικά στοιχεία όσων χαρακτηρίζει ως αντι-ισραηλινούς για την κριτική της στο Ισραήλ, η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής The Young Turks στις ΗΠΑ, Ana Kasparian, δηλώνει δημόσια «Δεν έχω αυτοκτονικές τάσεις», ενώ ο Cenk Uygur προσθέτει «αν συμβεί κάτι σε οποιονδήποτε από εμάς, σίγουρα θα ήταν το Ισραήλ».

Η Άνα Κασπαριάν δέχτηκε πρόσφατα επίθεση από το Canary Mission για τις απόψεις της σχετικά με τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Οι παρουσιαστές δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα προσωπικό πρόβλημα ή πρόβλημα υγείας, για την περίπτωση που βρεθούν νεκροί.

Αφού το Canary Mission τους εξέθεσε, αυξήθηκαν οι απειλές από οπαδούς των σφαγέων του Ισραήλ ότι θα τoυς δολοφονήσουν σε αμερικανικό έδαφος για όσα έχουν πει.

