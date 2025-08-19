Ψηφιακές ξεναγήσεις στο Αχίλλειο: Το ανάκτορο ζωντανεύει για τους επισκέπτες

Οι κήποι του Αχιλλείου Μουσείου αποκτούν νέα ζωή. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) φέρνει ψηφιακές εγκαταστάσεις που μετατρέπουν την περιήγηση σε μια διαδραστική εμπειρία, όπου η ιστορία του ανακτόρου ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.

Στον χώρο έχουν τοποθετηθεί τρία black booths, μια τριγωνική οθόνη και μια πολυγωνική κατασκευή, μέσα από τις οποίες πέντε βίντεο υψηλής αισθητικής ξεναγούν το κοινό στην ιστορία του Αχιλλείου, την αρχιτεκτονική του και τους ανθρώπους που το σημάδεψαν.

Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις μεταφέρουν τον επισκέπτη πίσω στον χρόνο: στην Αυτοκράτειρα Ελισσάβετ της Αυστρίας, τη γνωστή Σίσσυ, που δημιούργησε το Αχίλλειο ως προσωπικό της καταφύγιο, αλλά και στον Κάιζερ Γουλιέλμο Β’, που το μετέτρεψε σε σύμβολο ισχύος.

Στα βίντεο συμμετέχουν γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί – Νίκος Κουρής, Κόρα Καρβούνη, Αφροδίτη Δωρίτη και Βίκυ Παπαδόπουλου – που ξεναγούν το κοινό στην τέχνη, τις τοιχογραφίες, τα έπιπλα και τα μοναδικά αγάλματα του ανακτόρου, ενώ δείχνουν και πώς εξελίχθηκε η χρήση του μέχρι σήμερα.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο να αναδειχθεί το Αχίλλειο όχι μόνο ως ιστορικό μνημείο αλλά και ως χώρος γνώσης και πολιτιστικής ανταλλαγής, έτοιμος να προσελκύσει νέους επισκέπτες και να ζωντανέψει την ιστορία για όλους.

