ΑΑΔΕ: 48ωρο «λουκέτο» για πάνω από 100 επιχειρήσεις δημοφιλών τουριστικών προορισμών λόγω παραβάσεων

Περισσότερες από 100 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης, χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, κατά την διάρκεια ελέγχων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στο «μικροσκόπιο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος, όπου και διαπιστώθηκε ότι επιχειρήσεις δεν εξέδιδαν φορολογικές αποδείξεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων.

Η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει – με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»