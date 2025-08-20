Διάστημα: Μικροσκοπική νέα Σελήνη εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό (photo/video)

Χρησιμοποιώντας το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA, μια ομάδα υπό την ηγεσία του Southwest Research Institute (SwRI) ταυτοποίησε έναν -άγνωστο μέχρι σήμερα- δορυφόρο που περιστρέφεται γύρω από τον Ουρανό, αυξάνοντας τον αριθμό των γνωστών δορυφόρων του πλανήτη σε 29. Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια μιας παρατήρησης του Webb στις 2 Φεβρουαρίου.

«Αυτό το αντικείμενο εντοπίστηκε σε μια σειρά από 10 εκθέσεις φωτογραφιών, διάρκειας 40 λεπτών η καθεμία, που καταγράφηκαν με την κάμερα Near-Infrared Camera (NIRCam)», δήλωσε η Maryame El Moutamid, επικεφαλής επιστήμονας στο Τμήμα Επιστήμης και Εξερεύνησης του Ηλιακού Συστήματος του SwRI, με έδρα το Μπόλντερ του Κολοράντο. «Είναι ένας μικρός δορυφόρος αλλά μια σημαντική ανακάλυψη, κάτι που ούτε το διαστημόπλοιο Voyager 2 της NASA δεν κατάφερε να δει κατά το πέρασμά του πριν σχεδόν 40 χρόνια».

Ο νέος δορυφόρος εκτιμάται ότι έχει διάμετρο μόλις έξι μίλια (10 χιλιόμετρα), εφόσον διαθέτει παρόμοια ανακλαστικότητα (λευκαύγεια) με τους υπόλοιπους μικρούς δορυφόρους του Ουρανού. Το τόσο μικρό του μέγεθος πιθανότατα τον έκανε αόρατο στο Voyager 2 και σε άλλα τηλεσκόπια.

«Κανένας άλλος πλανήτης δεν έχει τόσους πολλούς μικρούς εσωτερικούς δορυφόρους όσο ο Ουρανός, και οι περίπλοκες αλληλεπιδράσεις τους με τους δακτυλίους υποδηλώνουν ένα χαοτικό παρελθόν που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε ένα σύστημα δακτυλίων και σε ένα σύστημα δορυφόρων», δήλωσε ο Matthew Tiscareno του Ινστιτούτου SETI στο Μάουντεν Βιού της Καλιφόρνια, μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Επιπλέον, το νέο φεγγάρι είναι μικρότερο και πολύ πιο αμυδρό από τον μικρότερο από τους μέχρι τώρα γνωστούς εσωτερικούς δορυφόρους, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα υπάρχει ακόμα περισσότερη πολυπλοκότητα να ανακαλυφθεί».

Ο νέος δορυφόρος αποτελεί το 14ο μέλος του πολύπλοκου συστήματος μικρών φεγγαριών που περιστρέφονται εσωτερικά των μεγαλύτερων δορυφόρων Μιράντα, Άριελ, Ουμβριήλ, Τιτάνια και Όμπερον. (Όλοι οι δορυφόροι του Ουρανού έχουν ονόματα από χαρακτήρες έργων του Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ).

«Βρίσκεται περίπου 35.000 μίλια (56.000 χιλιόμετρα) από το κέντρο του Ουρανού, σε τροχιά γύρω από το ισημερινό επίπεδο του πλανήτη, ανάμεσα στις τροχιές της Οφηλίας (που βρίσκεται ακριβώς έξω από το κύριο σύστημα δακτυλίων του Ουρανού) και της Μπιάνκα», είπε η El Moutamid. «Η σχεδόν κυκλική του τροχιά υποδηλώνει ότι μπορεί να σχηματίστηκε κοντά στη σημερινή του θέση».

Ένα όνομα για τον νέο δορυφόρο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU), την κορυφαία αρχή στην επίσημη ονοματοδοσία και ταξινόμηση αστρονομικών αντικειμένων.

«Μέσω αυτού και άλλων προγραμμάτων, το Webb προσφέρει ένα νέο “μάτι” στο εξώτερο ηλιακό σύστημα. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος General Observer του Webb, που επιτρέπει σε επιστήμονες από όλο τον κόσμο να προτείνουν έρευνες χρησιμοποιώντας τα προηγμένα όργανα του τηλεσκοπίου. Η υψηλή ανάλυση και η ευαισθησία στο υπέρυθρο της NIRCam την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανίχνευση αμυδρών και μακρινών αντικειμένων, τα οποία ήταν πέρα από τις δυνατότητες προηγούμενων αστεροσκοπείων», δήλωσε η El Moutamid. «Κοιτάζοντας μπροστά, η ανακάλυψη αυτού του δορυφόρου υπογραμμίζει πώς η σύγχρονη αστρονομία συνεχίζει να χτίζει πάνω στην κληρονομιά αποστολών όπως το Voyager 2, το οποίο πέρασε από τον Ουρανό στις 24 Ιανουαρίου 1986 και έδωσε στην ανθρωπότητα την πρώτη κοντινή ματιά σε αυτόν τον μυστηριώδη κόσμο. Τώρα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb σπρώχνει αυτό το όριο ακόμα πιο μακριά».

