Γιγάντια υποθαλάσσια φαράγγια βρέθηκαν κάτω από την Ανταρκτική

Κρυμμένο δίκτυο 332 γιγάντιων υποθαλάσσιων φαραγγιών βρέθηκε από επιστήμονες, ορισμένα από τα οποία φτάνουν σε βάθη άνω των 4.000 μέτρων.

Η ανακάλυψη που βασίστηκε στην πιο λεπτομερή χαρτογράφηση του βυθού της περιοχής, προσφέρει νέα στοιχεία για την ιστορία των παγετώνων και τη σημασία αυτών των σχηματισμών στην κυκλοφορία των θαλάσσιων ρευμάτων και στην κλιματική ισορροπία.

Η νέα χαρτογράφηση δείχνει ότι στην Ανατολική Ανταρκτική τα φαράγγια είναι μεγαλύτερα και εκτείνονται σε ευρύτερες περιοχές ενώ στη Δυτική είναι μικρότερα και πιο απότομα. Αυτές οι διαφορές υποδηλώνουν ότι ο πάγος στην Ανατολή υπήρχε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τους παγετώνες να έχουν περισσότερο χρόνο να διαμορφώσουν πιο ανοιχτές και μεγαλύτερες υποθαλάσσιες δομές.

Τα υποθαλάσσια φαράγγια της Ανταρκτικής δημιουργήθηκαν μετά από χιλιάδες χρόνια συνεχής δράσης των παγετώνων και τις δυνατές θαλάσσιες κινήσεις που μεταφέρουν άμμο, πέτρες και άλλα υλικά. Λειτουργούν σαν φυσικοί δρόμοι που μεταφέρουν θρεπτικά στοιχεία καθώς και κρύα και ζεστά ρεύματα ανάμεσα στην ανοιχτή θάλασσα και την ήπειρο. Αυτές οι κινήσεις επηρεάζουν όχι μόνο τη ζωή στους ωκεανούς αλλά και τη σταθερότητα των τεράστιων πάγων που συγκρατούν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

