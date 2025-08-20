search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 09:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 08:30

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

20.08.2025 08:30
skondra_nd_new

Ένα σαρδάμ έβγάλε… είδηση.

Τι συνέβη; Η βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ, Ασημίνα Σκόνδρα, θέλησε να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες πυρόσβεσης της χώρας, αναφερόμενη και στην παραγγελία των νέων Canadair, των πυροσβεστικών αεροπλάνων που θα μπορούν να πετούν και νύχτα.

Και κάπου εδώ συνέβη το σαρδάμ, καθώς η κ. Σκόνδρα μπέρδεψε τα Canadair με τους… κασκαντέρ, αφού, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «γίνεται συστηματική δουλειά, έχουμε παραγγείλει τα Κασκαντέρ, σε δύο χρόνια θα τα έχουμε».

Εν πάση περιπτώσει, καταλάβαμε το νόημα…

Διαβάστε επίσης

Τους πήρε στο ψιλό ο Καλπάκης: «Τι να φοβηθούμε, μη μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα;»

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας ο Ανδρουλάκης – Επίδομα για τους πυροσβέστες ζητάει το ΠΑΣΟΚ 

Δεν πήγαν καλά τα εγκαίνια του νοσοκομείου Ρόδου – «Όλα τα έχετε ισοπεδώσει», ο αιχμηρός διάλογος με τον Άδωνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην Οδησσό – 42 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα

paralia new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

skondra_nd_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

trapeza karditsas
BUSINESS

ΓΓ Εμπορίου: Πρόστιμο 216.500 ευρώ σε Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για καταχρηστικούς όρους δανείων

naypigeia
BUSINESS

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Ενισχύουν συνεργασία με Naval Group παραδίδοντας blocks για φρεγάτα Admiral Castex

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 08:58
ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην Οδησσό – 42 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα

paralia new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες στο MyCoast – Οι περισσότερες σε Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

skondra_nd_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχονται τα… Κασκαντέρ

1 / 3