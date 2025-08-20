Έρχονται τα… Κασκαντέρ

Ένα σαρδάμ έβγάλε… είδηση.

Τι συνέβη; Η βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ, Ασημίνα Σκόνδρα, θέλησε να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες πυρόσβεσης της χώρας, αναφερόμενη και στην παραγγελία των νέων Canadair, των πυροσβεστικών αεροπλάνων που θα μπορούν να πετούν και νύχτα.

Και κάπου εδώ συνέβη το σαρδάμ, καθώς η κ. Σκόνδρα μπέρδεψε τα Canadair με τους… κασκαντέρ, αφού, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «γίνεται συστηματική δουλειά, έχουμε παραγγείλει τα Κασκαντέρ, σε δύο χρόνια θα τα έχουμε».

Ασημίνα Σκόνδρα, βουλευτής Καρδίτσας ΝΔ: "Έχουμε παραγγείλει τα Κασκαντέρ"

Είναι αυτοταπείνωση να σε κυβερνάνε τέτοιοι άχρηστοι.

Όσοι νέοι έχουν στοιχειώδη αξιοπρέπεια θα σηκωθούν να φύγουν. pic.twitter.com/YOubDHx3ro — Δραχμαντινετζάντ (@giopsos) August 19, 2025

Εν πάση περιπτώσει, καταλάβαμε το νόημα…

