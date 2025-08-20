search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

20.08.2025 06:25

Τους πήρε στο ψιλό ο Καλπάκης: «Τι να φοβηθούμε, μη μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα;»

20.08.2025 06:25
kalpakis

Με ειρωνικό και καυστικό τρόπο σχολίασε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ χθες τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου αλλά και αυτά περί της – και τυπικής – επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μαξίμου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «στο Κόκκινο» ο Στέργιος Καλπάκης «πρότεινε» για να μην παιδεύονται πολύ στην κυβέρνηση και για να το σιγουρέψουν το θέμα «να φτιάξουν έναν εκλογικό νόμο όπου ανεξαρτήτως αποτελέσματος την αυτοδυναμία θα την πάρει το κόμμα που το όνομα του Προέδρου του είναι “Κυριάκος” και το επίθετο “Μητσοτάκης».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα σενάρια επιστροφής του ανιψιού του πρωθυπουργού στο Μαξίμου, κίνηση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ως ένδειξη πανικού:

«Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Βγήκε η Ομάδα Αλήθειας να μας απαντήσει ότι φοβόμαστε τον Δημητριάδη. Τι να φοβηθούμε, μην μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα; Απ’ την άλλη βέβαια είναι σαν να μας λένε ότι δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά είναι σημάδια αποδρομής ενός συστήματος εξουσίας που καταρρέει και ψάχνει από κάπου να πιαστεί».

