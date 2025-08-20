Τους πήρε στο ψιλό ο Καλπάκης: «Τι να φοβηθούμε, μη μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα;»

Με ειρωνικό και καυστικό τρόπο σχολίασε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ χθες τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου αλλά και αυτά περί της – και τυπικής – επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μαξίμου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «στο Κόκκινο» ο Στέργιος Καλπάκης «πρότεινε» για να μην παιδεύονται πολύ στην κυβέρνηση και για να το σιγουρέψουν το θέμα «να φτιάξουν έναν εκλογικό νόμο όπου ανεξαρτήτως αποτελέσματος την αυτοδυναμία θα την πάρει το κόμμα που το όνομα του Προέδρου του είναι “Κυριάκος” και το επίθετο “Μητσοτάκης”».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα σενάρια επιστροφής του ανιψιού του πρωθυπουργού στο Μαξίμου, κίνηση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ως ένδειξη πανικού:

«Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Βγήκε η Ομάδα Αλήθειας να μας απαντήσει ότι φοβόμαστε τον Δημητριάδη. Τι να φοβηθούμε, μην μας παρακολουθήσει τα τηλέφωνα; Απ’ την άλλη βέβαια είναι σαν να μας λένε ότι δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά είναι σημάδια αποδρομής ενός συστήματος εξουσίας που καταρρέει και ψάχνει από κάπου να πιαστεί».

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά για ΕΛΒΟ: Ξεπούλημα στρατηγικών βιομηχανιών, υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας και μπίζνες Μητσοτάκη με Νετανιάχου

ΚΚΕ: Τα παζάρια για την Ουκρανία δεν γίνονται για την ειρήνη αλλά για την μοιρασιά των εδαφών

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης σε συναντήσεις με τα Επιμελητήρια της Αχαΐας