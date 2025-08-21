Bloomberg: Τι προτείνει η Μελόνι για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, η οποία θα δεσμεύει τους συμμάχους του Κιέβου να αποφασίσουν εντός 24 ωρών εάν θα παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στη χώρα σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία και μια από αυτές προωθείται από την πρωθυπουργό της Ιταλίας Tζόρτζια Μελόνι.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, που επικαλείται πηγές κοντά στην κυβέρνηση της Ιταλίας, η Μελόνι, απορρίπτει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, προσφέροντας στην χώρα «εναλλακτικές εγγυήσεις ασφαλείας».

Πρόκειται για μια πρόταση που παραπέμπει σε μηχανισμό συλλογικής άμυνας ανάλογο με εκείνον του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται την πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και συζητείται ως μία από τις πιθανές επιλογές που εξετάζουν οι Ευρωπαίοι, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιούργησε η πρόσφατη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στο Κίεβο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ιταλικό σχέδιο αναγνωρίζει ότι η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή αυτή τη στιγμή, προβλέπει όμως τη δημιουργία ενός μηχανισμού συλλογικής υποστήριξης. Ο μηχανισμός αυτός δεν ισοδυναμεί με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5, θα υποχρεώνει όμως τις χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με το Κίεβο να συγκαλούν άμεσα συνεδρίαση για να αποφασίσουν την κοινή τους στάση σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Οι προτεινόμενες δράσεις από τη Μελόνι περιλαμβάνουν:

Παροχή άμεσης και συνεχούς αμυντικής υποστήριξης στο Κίεβο

Οικονομική ενίσχυση για την ανασυγκρότηση της χώρας

Εκσυγχρονισμό του ουκρανικού στρατού

Επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία

