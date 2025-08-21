Διορία Τραμπ σε Πούτιν για να αποφασίσει διμερή με Ζελένσκι – Διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Mαραθώνιος διαβουλεύσεων στον απόηχο των δύο Συνόδων για το Ουκρανικό. Άγνωστο παραμένει αν θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Η ανταλλαγή εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι στο τραπέζι ενώ μέχρι στιγμής η Μόσχα κρατάει κλειστά τα χαρτιά της.

Δύο μέρες μετά τις κρίσιμες συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, συνεχίζονται οι ζυμώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για το πότε, πού και κυρίως αν θα γίνει η διμερής συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο η συνάντηση να γίνει στη Βουδαπέστη, αν και όπως είπε θα γνωρίζει τις προθέσεις του Ρώσου ομολόγου του εντός δεκαπέντε ημερών. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, επισημαίνει ότι η ανταλλαγή εδαφών είναι βασικό ζητούμενο των συνομιλιών, αλλά κρατά σταθερά αποστάσεις από τη διεξαγωγή τους σε επίπεδο Κορυφής.

Μετά τις πολυμερείς συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει δώσει διορία 15 ημερών προς τον πρόεδρο Πούτιν για να αποφασίσει αν θα δεχτεί μια συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Πούτιν δήλωσε ανοιχτός σε μια διμερή συνάντηση χωρίς την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Άγνωστη παραμένει η τοποθεσία μιας τέτοιας συνάντησης, εάν και εφόσον γίνει. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την πρόταση του Κρεμλίνου, οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στην Μόσχα. Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε συνομιλία με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν για να γίνει διμερής στην Βουδαπέστη.

Πάντως και η Γενεύη δήλωσε έτοιμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες, με τις ελβετικές αρχές να εγγυώνται πως θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ασυλία στον Πούτιν, για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης . Υπάρχουν αναφορές για τη Βιέννη αλλά και για την Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Το Κρεμλίνο πάντως επισημαίνει ότι για να φτάσουν σε σύνοδο ηγετών θα πρέπει να έχει διευθετηθεί το εδαφικό ζήτημα.

Διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα, οι διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας εντείνονται, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες σε Ουκρανικό έδαφος και τονίζει ότι μπορεί να υπάρξει βοήθεια από αέρος, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, σε τηλεδιάσκεψη, έθεσαν σήμερα επί τάπητος το σχέδιο των εγγυήσεων, εξετάζοντας και την παράμετρο συλλογικής προστασίας της Ουκρανίας στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Για την ώρα, πάντως, όπως παραδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Ταγίπ Ερντογάν για τις συνομιλίες της Ουάσιγκτον, δεν έχουν κατασταλάξει στη μορφή των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών, δηλώνει ότι η Μόσχα είναι υπέρ αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά θεωρεί προαπαιτούμενο τη συμμετοχή της Μόσχας στις σχετικές συνομιλίες: «Πιστεύω ότι η Δύση και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, κατανοούν πολύ καλά ότι η σοβαρή συζήτηση για θέματα ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι εντελώς μη ρεαλιστική και ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».



Οι διαβουλεύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας γίνονται την ώρα που η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία και εξαπέλυσε την μεγαλύτερη επίθεσή της εδώ και έναν μήνα, σε πέντε πόλεις, μεταξύ τους το Σούμι και η Οδησσός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ τους και παιδιά.



«Είναι πλήγματα ισχύος που απλώς επιβεβαιώνουν την ανάγκη άσκησης πίεσης στη Μόσχα, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων και δασμών, μέχρι να καταστεί πλήρως αποτελεσματική η διπλωματία» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



Προς το παρόν πάντως η διπλωματία δεν έχει δώσει ακόμα τα άμεσα αποτελέσματα, τα οποία θα έδιναν ένα τέλος στον αιματηρό πόλεμο που έχει διαρκέσει ήδη 3,5 χρόνια και έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Απροθυμία και σκοπιμότητα από τη ρωσική πλευρά

Σχολιάζοντας την φημολογούμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι που βρίσκεται στον αέρα, η προϊσταμένη των Διεθνών Ειδήσεων στο ΕΡΤΝews, Άννα Παπασωτηρίου, τόνισε ότι «θα ήταν τεράστια υποχώρηση για τον Πούτιν να δεχτεί να καθίσει με έναν πρόεδρο στο ίδιο τραπέζι, τον οποίο βεβαίως δεν θεωρεί ούτε ισότιμο ούτε νόμιμο συνομιλητή».

Αναφορικά με την πληροφορία που τον θέλει να προτείνει τη Μόσχα ως σημείο συνάντησης εκτίμησε ότι υποδυλώνει απροθυμία και σκοπιμότητα, γιατί ο Ρώσος πρόεδρος γνώριζε εξαρχής ότι το Κίεβο θα έλεγε όχι.

