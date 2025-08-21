search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:22
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 10:23

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

21.08.2025 10:23
eydap new

Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αθήνα με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι Ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα με αποτέλεσμα, η Αθήνα να τροφοδοτείται με αρίστης ποιότητας νερό, ενώ  η μεταφορά του γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω βαρύτητας, άρα με μικρή κατανάλωση ενέργειας.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, και με συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά έτσι ώστε το νερό της «βρύσης» να είναι ένα από τα καθαρότερα της Ευρώπης.

Ο φορέας European Benchmarking Co-operation, κατά τη διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης που εκδόθηκε το 2024, βαθμολόγησε το νερό της ΕΥΔΑΠ με 99,7%, για την ποιότητά του, τιμή υψηλότερη από το μέσο όρο των βαθμολογιών που επιτεύχθηκε από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετείχαν.Η ποιότητα του νερού κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, με βαθμολογία 100%, σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (ΕΡΙ) του Πανεπιστημίου Yale.

Η ΕΥΔΑΠ διενεργεί καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, τόσο στο ακατέργαστο, όσο και στο πόσιμο νερό, έχοντας διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζει ότι το νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές.

Με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, έχουν επιλεγεί περίπου 1.000 αντιπροσωπευτικά σημεία σε όλο το σύστημα υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ:

  • στους ταμιευτήρες από τους οποίους προέρχεται,
    • στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, καθώς και
    • σε αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου διανομής

Καθημερινά, 365 ημέρες το χρόνο, λαμβάνονται δείγματα και διεξάγονται αναλύσεις, σύμφωνα με καθορισμένο σύνθετο πρόγραμμα, στα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της Εταιρείας, όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι με εργαστηριακό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

Μάλιστα, οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες που προβλέπει η νομοθετική απαίτηση. Ενδεικτικά, ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως, έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

Ο έλεγχος όμως διενεργείται και σε πραγματικό χρόνο, με την online παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων τόσο στο ανεπεξέργαστο όσο και στο πόσιμο νερό, με τη βοήθεια εξελιγμένων συστημάτων τα οποία στέλνουν τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο με τηλεμετρία, και σε περίπτωση ακραίων τιμών, έγκαιρες ειδοποιήσεις. 

Στο δίκτυο ύδρευσης υπάρχουν 1000 περίπου σημεία ελέγχου του πόσιμου νερού (700 για χλωριομετρήσεις και 300 συνδυαστικά για χλωριομετρήσεις και άλλες παραμέτρους) πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Τελευταία, προστέθηκαν 150 νέα σημεία ποιοτικού ελέγχου πόσιμου νερού, ώστε να εμπλουτιστούν τα σημεία δειγματοληψίας, αλλά και να καλυφθούν τα νέα δίκτυα που παρέλαβε η ΕΥΔΑΠ.

 Χημείο ΕΥΔΑΠ, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η ασφάλεια είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Εταιρείας και δεν περιορίζεται μόνο στην ανάλυση ποιοτικών παραγόντων, αλλά δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο φάσμα ενεργειών όπως είναι:

  • οι επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση προσωπικού
  • η προστασία ταμιευτήρων και υδραγωγείων με την τήρηση αυστηρής νομοθεσίας
  • η πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κινδύνων
  • οι προδιαγραφές αυστηρών υγειονομικών απαιτήσεων σε διαδικασίες και υλικά για την υδροληψία, επεξεργασία και διανομή του πόσιμου νερού
  • η συστηματική παρακολούθηση των διεθνών τάσεων
Ψηφιακή Παρακολούθηση Δικτύου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ορθότερη διαχείριση των υδάτων και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών παρακολούθησης της ποιότητας και της βιοασφάλειας του νερού και παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς τάσεις (μελέτη αναδυόμενων ρύπων σε εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις ng/l, metagenomics, κ.ά.).

Στην ΕΥΔΑΠ λειτουργούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία, με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός μας, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής και σε καινοτόμες εφαρμογές είναι να διασφαλίζουμε την ποιότητα του πόσιμου νερού και να συνεχίσουμε να παράγουμε ανώτερο ποιοτικά νερό, προσβάσιμο από όλους, χρησιμοποιώντας την επιστήμη και την τεχνολογία.

Διαβάστε επίσης

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics

METLEN: Ξεκινά τη διαπραγμάτευσή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papaligoura_antigoni
ΘΕΑΤΡΟ

Στο Ηρώδειο η «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαληγούρα

metro-andras-syrmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

proastiakos
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο

mazda_cx-80_1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV από το Euro NCAP

dendias-chrisochoidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:22
papaligoura_antigoni
ΘΕΑΤΡΟ

Στο Ηρώδειο η «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαληγούρα

metro-andras-syrmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

proastiakos
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο

1 / 3