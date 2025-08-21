Ο Τραμπ… τα βάζει με τον Μπάιντεν επειδή δεν άφηνε την Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε την Πέμπτη να προσφέρει άλλοθι για να προχωρήσει η Ουκρανία στην επίθεση εναντίον της Ρωσίας, σε μια κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής του καθώς η δυναμική γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να έχει βαλτώσει.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει μια φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης! Έτσι είναι με την Ουκρανία και τη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Συνέχισε: «Ο διεφθαρμένος και κατάφωρα ανίκανος Τζο Μπάιντεν δεν θα άφηνε την Ουκρανία να ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ, μόνο να ΑΜΥΝΘΕΙ. Πώς λειτούργησε αυτό; Ανεξάρτητα από αυτό, αυτός είναι ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος – ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Ενδιαφέρουσες εποχές έρχονται!!!»

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, στο πλαίσιο της πάγιας αμερικανικής πολιτικής, η Ουκρανία δεν μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς αμερικανικής κατασκευής στη Ρωσία. Αυτό άλλαξε τον Νοέμβριο του 2024, μετά από πιέσεις από συμμάχους των ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται σε μια στιγμή που το Κρεμλίνο έχει αντικρούσει ανοιχτά τον Λευκό Οίκο σχετικά με τα σχέδια για διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπονοώντας ότι οι συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών απέχουν πολύ και ότι ο Πούτιν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια τέτοια συνάντηση.

Επιπλέον, η Ρωσία εξαπέλυσε μια σαρωτική σειρά αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε μια αμερικανικής ιδιοκτησίας κατασκευαστική εταιρεία που τραυμάτισε τουλάχιστον 15 άτομα.

Λίγο μετά από αυτήν την ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του να συναντάται με τον Πούτιν, πάνω σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1959 και απεικονίζει τον τότε αντιπρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον να φαίνεται να αντιμετωπίζει τον Σοβιετικό πρωθυπουργό Νικίτα Χρουστσόφ. Ο Νίξον έγινε σύμβολο της αντίστασης των ΗΠΑ στην πίεση της Ρωσίας της σοβιετικής εποχής.

Διαβάστε επίσης:

Guardian: Ακόμη και τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού δείχνουν ποσοστό θνησιμότητας αμάχων στο 83% στον πόλεμο της Γάζας

Ξεμπροστιάζει τους Ευρωπαίους Γερμανός συνταγματάρχης: Δεν είναι ειλικρινείς, παραμένουν στρατιωτικοί νάνοι – «Μπλόφα και προσευχή» η προσέγγισή τους

Γιατί απέτυχαν οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία – Οι «ντρίμπλες» του Πούτιν και η στοχοποίηση της Ινδίας