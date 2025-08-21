search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

21.08.2025 12:35

Παλιά Βουλή: Με φως λούστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά (Photos)

Όσοι περνούν αυτές τις μέρες βραδάκι από τη Σταδίου ανεβαίνοντας προς το Σύνταγμα, φθάνοντας στο ύψος της Παλιάς Βουλής θα διαπιστώσουν μια μεγάλη αλλαγή.

Το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η υπεραιωνόβια ελιά που βρίσκονται στην είσοδο του ιστορικού κτιρίου έχουν λουστεί με φως, δίνοντας νέα υπόσταση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παρέμβαση αυτή, γράφοντας στο Instagram: «Φως στην ιστορία της Αθήνας! Έξω από την Παλαιά Βουλή, το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η υπεραιωνόβια ελιά 700 ετών, φωτίστηκαν δίνοντας νέα πνοή στο σημείο.

Ευχαριστούμε την IFI Lighting για τη μελέτη και την προσφορά των φωτιστικών, καθώς και το Τμήμα Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Υποδομών του Δήμου Αθηναίων για την εγκατάσταση. Ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας της πόλης αναδεικνύεται».

