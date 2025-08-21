search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:12
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025 12:31

Ρωσία: Η κυβέρνηση βάζει υποχρεωτικά δική της εφαρμογή μηνυμάτων σε όλα τα κινητά και τα τάμπλετ από 1η Σεπτεμβρίου

21.08.2025 12:31
kinito new

Μια υποστηριζόμενη από το ρωσικό κράτος εφαρμογή μηνυμάτων, που προβάλλεται ως ανταγωνιστική του WhatsApp και για την οποία επικριτές έχουν δηλώσει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παρακολουθήσεις, πρέπει από τον επόμενο μήνα να είναι προεγκατεστημένη σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική κυβέρνηση.

Η απόφαση για την προώθηση της δημοτικότητας της MAX, της νέας ελεγχόμενης από το κράτος εφαρμογής μηνυμάτων, ελήφθη αφού η Ρωσία περιόρισε μερικές κλήσεις στο WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms META.O, και στο Telegram, κατηγορώντας αυτές τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει ένα μεγαλύτερο ρόλο στο χώρο του Ίντερνετ, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της ότι η MAX, η οποία θα συνδέεται με κυβερνητικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εφαρμογών οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά προεγκατεστημένες σε όλα τα «gadgets», περιλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων και των τάμπλετ, που θα πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Από την ίδια ημερομηνία θα είναι επίσης υποχρεωτικό το εγχώριο ρωσικό κατάστημα εφαρμογών RuStore, που είναι αυτή τη στιγμή προεγκατεστημένο σε όλες τις συσκευές Android, να προεγκαθίσταται και σε όλες τις συσκευές Apple, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Εξάλλου μια ιντερνετική εφαρμογή ρωσόφωνης τηλεόρασης με την ονομασία LIME HD TV, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν δωρεάν τα κανάλια της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, θα είναι προεγκατεστημένη σε όλες τις «έξυπνες» τηλεοπτικές συσκευές (smart TVs) που θα πωλούνται στη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου της ερχόμενης χρονιάς.

