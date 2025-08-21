Σήμερα ο ισραηλινός στρατός θα παρουσιάσει στον Νετανιάχου τα σχέδια για την κατάληψη της Γάζας εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους ομήρους – Ξεκίνησε η εισβολή των IDF

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν ξεκινήσει τα πρώτα βήματα της εισβολής τους στην πόλη της Γάζας , επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Οι δυνάμεις μας ελέγχουν ήδη τα περίχωρα της πόλης», είπε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι περίπου 60.000 επιστολές στρατολόγησης θα αποσταλούν αυτή την εβδομάδα, ενώ άλλες 20.000 θα αποσταλούν αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στη δήλωσή του, ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εργάζονται για να παρέχουν επαρκείς χώρους στους αμάχους της Γάζας για να εκκενώσουν με ασφάλεια, καθώς και για να λάβουν βοήθεια και ιατρική περίθαλψη.

Στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού έπεσαν σε ενέδρα στο Χαν Γιουνίς

Ο Ντέφριν αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό κατά το οποίο στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων απέτρεψαν μια προσπάθεια περισσότερων από 15 «τρομοκρατών» να επιτεθούν σε μια θέση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Χαν Γιουνίς, προσθέτοντας ότι ο στρατός διερευνά επί του παρόντος πώς συνέβη το περιστατικό.

Τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν στο περιστατικό, με έναν από το 90ό Τάγμα της Ταξιαρχίας Kfir να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Δύο άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά, ανέφερε ο IDF.

Νετανιάχου και Κατζ αναμένεται να εγκρίνουν σχέδια για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ αναμένεται σήμερα να εγκρίνουν τα σχέδια για την κατάκτηση της Πόλης της Γάζας. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με φόντο μια πρόταση της Χαμάς , την οποία υποστήριξαν οι μεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ, για μια μερική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και μια 60ήμερη εκεχειρία.

Πριν από την έγκριση, ο Νετανιάχου διέταξε να «συντομευτεί το χρονοδιάγραμμα για την ανάληψη του ελέγχου των τελευταίων τρομοκρατικών οχυρών και την ήττα της Χαμάς».

Ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει ομάδα στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Δημοσιεύματα υποδηλώνουν επίσης ότι το Ισραήλ προς το παρόν έχει αποφασίσει να αποφύγει να απαντήσει στην πρόταση συμφωνίας για σταδιακή απελευθέρωση ομήρων που ενέκρινε τη Δευτέρα η Χαμάς.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντήθηκε την Τρίτη στο Παρίσι με μια αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων του Κατάρ για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ένας Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντέρμερ επανέλαβε τη θέση του Ισραήλ ότι ενδιαφέρεται μόνο για μια συνολική συμφωνία στην οποία η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα και θα συμφωνήσει με τους όρους της Ιερουσαλήμ για την παράδοσή της από την εξουσία, δήλωσε ο Άραβας διπλωμάτης, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του Channel 12.

Χαμάς: Τα σχέδια του Ισραήλ δείχνουν κατάφορη αδιαφορία για τους ομήρους

Η Χαμάς ισχυρίστηκε αυτή την εβδομάδα ότι έκανε δεκτή μια συμφωνία βασισμένη στο λεγόμενο «πλαίσιο Γουίτκοφ», το οποίο θα δεσμεύει την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα να απελευθερώσει 10 ζωντανούς ομήρους και τις σορούς 18 εκ των δολοφονημένων ομήρων, σε αντάλλαγμα για μια 60ήμερη εκεχειρία και την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας από το Ισραήλ, εν μέσω συνομιλιών για έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Την Τετάρτη, η Χαμάς δήλωσε ότι τα σχέδια του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας δείχνουν την «κατάφωρη αδιαφορία» του για τις προσπάθειες μεσολάβησης για κατάπαυση του πυρός.

«Η ανακοίνωση (…) του τρομοκρατικού στρατού κατοχής περί έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας και των σχεδόν ενός εκατομμυρίου κατοίκων της και των εκτοπισμένων (…) μαρτυρά (…) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές» με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Ενώ (η Χαμάς) ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την τελευταία πρόταση που παρουσιάστηκε από τους μεσολαβητές, (το Ισραήλ) επιμένει στη συνέχιση του βάρβαρου πολέμου του» και δεν απαντά στην πρόταση — ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «δείχνει πως είναι το αληθινό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία, ότι δεν κόπτεται για τη ζωή (των ομήρων) και δεν έχει σοβαρά πρόθεση να τους ανακτήσει», πρόσθεσε στο κείμενό της.

Πενήντα όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα — 49 από τους 251 που κρατήθηκαν όμηροι στις 7 Οκτωβρίου και η σορός ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι 28 από αυτούς είναι νεκροί, ενώ 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία δύο άλλων.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε για ακόμη μια φορά σήμερα έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχικά στάδια της επιχείρησης με σκοπό να καταληφθεί η πόλη της Γάζας.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θυλάκου, είπε ο κ. Γκουτέρες μιλώντας στον Τύπο στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Κάλεσε εξάλλου την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ακυρώσει την απόφασή της να επεκταθεί η κατασκευή «παράνομων» οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

