Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε πούλμαν – Τρεις τραυματίες, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Επίθεση με πέτρες δέχθηκε ένα τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Σέρβους στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε από ανήλικους δράστες, εκ των οποίων 2 προσήχθησαν.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 21:30, όταν 4 ανήλικοι βλέποντας το πούλμαν που κινούνταν λίγο πριν την έξοδο για παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω του.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί στα χείλη ο 64χρονος οδηγός.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να πάρει τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.

Από τις πέτρες τραυματίστηκαν ελαφρά και 2 τουρίστες.

