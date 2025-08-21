Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε πούλμαν – Τρεις τραυματίες, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επίθεση με πέτρες δέχθηκε ένα τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Σέρβους στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης.
Το σοβαρό περιστατικό έγινε από ανήλικους δράστες, εκ των οποίων 2 προσήχθησαν.
Η επίθεση έγινε γύρω στις 21:30, όταν 4 ανήλικοι βλέποντας το πούλμαν που κινούνταν λίγο πριν την έξοδο για παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, άρπαξαν πέτρες και τις έριξαν πάνω του.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί στα χείλη ο 64χρονος οδηγός.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να πάρει τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.
Από τις πέτρες τραυματίστηκαν ελαφρά και 2 τουρίστες.
