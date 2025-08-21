Βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο ανέβασε o Γιώργος Μαζωνάκης – «Μα ζω ακόμα»

Βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο τραγουδιστής πήρε και τυπικά εξιτήριο σήμερα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο σπίτι του κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του.

Λίγο αργότερα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Όπως έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε «συνεχίζεται…».

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε οδηγηθεί στο ψυχιατρικό ίδρυμα έπειτα από εισήγηση των ψυχιάτρων στα Επείγοντα, οι οποίοι είχαν κρίνει τότε ότι απαιτείται νοσηλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική του ισορροπία. Αυτό έγινε αφότου ζητήθηκε εισαγγελική παρέμβαση από δύο μέλη της οικογένειάς του.

‘Ελαβε δύο θεραπευτικές άδειες και έμεινε μέσα 3 24ωρα

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μαζωνάκης είχε λάβει δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που αποτελούσε ένδειξη της αξιολόγησης που γινόταν καθημερινά για την ψυχική του κατάσταση.

Η ιατρική ομάδα, αφού εξέτασε τα δεδομένα και με γνώμονα την ασφάλεια τόσο του ίδιου όσο και του περιβάλλοντός του, κατέληξε ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο διάσημος τραγουδιστής βρισκόταν με θεραπευτική άδεια εκτός του ψυχιατρείου Δρομοκαΐτειο, από την περασμένη Δευτέρα.

NDP

Παραμονή του Δεκαπεντάυγουστου η εισαγγελική εντολή

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική του εκτίμηση, που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος από μέλη της οικογένειάς του δρομολόγησε την ακούσια εισαγωγή του καλλιτέχνη στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Παράλληλα, όμως, προκάλεσε και ένα «τσουνάμι» αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις που αντάλλαξαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οικογένειά του, διά των δικηγόρων τους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του, επί τρία και πλέον 24ωρα παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής που εφημέρευε. Οι συνάδελφοι τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Βγαίνοντας από την κλινική, ο ερμηνευτής εμφανίστηκε χαμογελαστός και σε καλή διάθεση. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους δήλωσε πως «όλα είναι μια χαρά» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Σε αυτό, παρουσιάζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή που ερμηνεύει το τραγούδι του «Τρελός».

Πάνω στο βίντεο, ο ίδιος σχολίασε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», προσθέτοντας ακόμη: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».

Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση και μέσω του δικηγόρου του ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα. «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της (δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες»), αναφέρθηκε ότι τίποτα άλλο πέρα η ασφάλεια του τραγουδιστή δεν την αφορά. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις» τόνισαν.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM».

