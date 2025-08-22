Δώρο 100€ κουπόνι BOX με κάθε αγορά τηλεόρασης 65″ και άνω στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εκπτωτικό κουπόνι ΒΟΧ αξίας 100€ με κάθε αγορά τηλεόρασης 65’’ και άνω, αξίας από 499€ και άνω, μπορούν να αποκτήσουν οι καταναλωτές στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, και online στα cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου[1] οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν την Smart TV της επιλογής τους με έως 48 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα[2], μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα από κορυφαίους κατασκευαστές, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους αθλητικές διοργανώσεις και να «χορτάσουν» αγώνες, δημοφιλείς σειρές και ταινίες, απολαμβάνοντας παράλληλα το φαγητό που επιθυμούν από τοBOX delivery app.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδυάσουν την μοναδική εμπειρία θέασης, με το αγαπημένο τους φαγητό, γλυκό ή καφέ από το BOX,μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα, με περισσότερα από 13.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε 100 πόλεις. Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:
Με το εκπτωτικό κουπόνι των 100€ οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν ότι θέλουν, όσες φορές θέλουν από το ΒΟΧ, συνδυάζοντάς το και με κάποια από τις μόνιμες προσφορές, όπως οι 6πλάσιοι πόντοι, για ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
Επιπλέον, οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 50€ για την αγορά τους[4].
[1] Η ενέργεια ισχύει έως 14/09/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κουπονιών. Όροι χρήσης στο germanos.gr και στο cosmote.gr.
[2] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.
[3] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
[4] Η συνδυαστική έκπτωση 50€ ισχύει μόνο στα φυσικά καταστήματα με νέα αγορά τηλεόρασης και για περιορισμένο αριθμό νέων συνδέσεων COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full Pack.
