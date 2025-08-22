search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 23:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 22:08

Ελλάδα-Ιταλία 76-74: Έπεισε η εθνική και χωρίς τα «αστέρια» της

22.08.2025 22:08
Untitled-design-2-3

Παρότι έχανε με δέκα πόντους στο ημίχρονο και έπαιζε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου, η Ελλάδα νίκησε 76-74 την Ιταλία στο δεύτερο αγώνα της για τουρνουά «Ακρόπολις».

Πάνω από 13.000 κόσμος παρακολούθησε την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, που οδεύει προς το Ευρωμπάσκετ σε εξαιρετική κατάσταση.

Πρώτος σκόρερ για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 30-40, 57-52, 76-74

Διαβάστε επίσης:

Μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα – Ένα βήμα πιο κοντά στη 10η θέση η Ελλάδα

Europa League: Ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία με 1-0 από τη Ριέκα που όμως ελπίζει για την ανατροπή στην Τούμπα (Video)

«Ακρόπολις»: Η αφλογιστία της Ιταλίας στο τρίποντο έκανε εύκολη την υπόθεση νίκη με 83-68 για τη Λετονία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sanches
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους»

FWTIA_PUROSBESTIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (23/08) – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

putin-843
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φως στο τέρμα του τούνελ» βλέπει για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις – Αποθεώνει τις ηγετικές ικανότητες του Τραμπ

DUSTUXHMA_NEA_YORKH
ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Νέα Υόρκη: Aνατράπηκε λεωφορείο με τουρίστες – Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς (Video)

klontia-sifer-43255
LIFESTYLE

Ξανά στην Ελλάδα η Κλόντια Σίφερ – Tο supermodel των 90s κάνει διακοπές στην Αργολίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 23:24
sanches
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους»

FWTIA_PUROSBESTIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (23/08) – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

putin-843
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Φως στο τέρμα του τούνελ» βλέπει για τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις – Αποθεώνει τις ηγετικές ικανότητες του Τραμπ

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση