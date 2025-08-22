Ελλάδα-Ιταλία 76-74: Έπεισε η εθνική και χωρίς τα «αστέρια» της

Παρότι έχανε με δέκα πόντους στο ημίχρονο και έπαιζε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου, η Ελλάδα νίκησε 76-74 την Ιταλία στο δεύτερο αγώνα της για τουρνουά «Ακρόπολις».

Πάνω από 13.000 κόσμος παρακολούθησε την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, που οδεύει προς το Ευρωμπάσκετ σε εξαιρετική κατάσταση.

Πρώτος σκόρερ για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 30-40, 57-52, 76-74

