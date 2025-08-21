«Ακρόπολις»: Η αφλογιστία της Ιταλίας στο τρίποντο έκανε εύκολη την υπόθεση νίκη με 83-68 για τη Λετονία (Video)

Γλυκιά «εκδίκηση» για την ήττα στο μεταξύ τους φιλικό στην Τεργέστη (91-75) στις 9 Αυγούστου πήρε η Λετονία από την Ιταλία, επικρατώντας με 83-68, στο κλειστό γήπεδο Telekom Center Athens των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την 2η ημέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις». Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι έφαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Ιταλίας στα φιλικά προετοιμασίας της πριν το Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζει στις 27 Αυγούστου.

Με 14/30 τρίποντα η Λετονία, η οποία χθες είδε την εθνική Ελλάδας να πετυχαίνει… κατοστάρα απέναντί της στην πρεμιέρα, δεν επέτρεψε ουσιαστικά την Ιταλία να την απειλήσει. Κι αυτό γιατί η Ιταλία είχε μόλις 2/17 τρίποντα!

Τέσσερις παίκτες της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονίας, σημείωσαν διψήφιο νούμερο πόντων. Συγκεκριμένα, από 13 πόντους πέτυχαν οι Άρτουρς Κούρους και Ρόλαντς Σμιτς, ενώ από 12 πόντους σημείωσαν οι Κρίσταπς Πορζίνγκις, Ντάβις Μπέρτανς. Ο σέντερ της Γιούτα, Κρίσταπς Πορζίνγκις εκτός από τους 12 πόντους, είχε και 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από πλευράς Ιταλίας, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Ματέο Σπανιόλο με 17 πόντους, 14 πρόσθεσε ο Μόμο Ντιουφ, ενώ ο Σιμόνε Φοντέκιο πέτυχε 9 πόντους.

Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ντανίλο Γκαλινάρι από πλευράς Ιταλίας.

Στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας ημέρας του Τουρνουά «Ακρόπολις» αύριο, Παρασκευή (22/8), η εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 20:00, με στόχο τη νίκη και το αήττητο 2-0

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 42-33, 66-49, 83-68

Με 9-0 προηγήθηκε η Λετονία χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα από τους Μπέρτανς και Πορζίνγκις δείχνοντας πως μπήκε διψασμένη για την πρώτη νίκη της στο Τουρνουά «Ακρόπολις». Η Ιταλία προβλημάτισε ήδη από το τζάμπολ, βρέθηκε δύο φορές στο -14 (22-8 και 24-10), καθώς δεν είχε επιθετικές λύσεις, για ν’ απαντήσει στην πολυφωνία που επιδείκνυε η ομάδα του Λούκα Μπάνκι. Πάντως, με τους Νιανγκ, Ρίτσι και Ντιούφ, η «σκουάντρα ατζούρα» κατάφερε να πλησιάσει στους -9 (25-16).

Στη 2η περίοδο, η πίεση της Ιταλίας έφερε… προσωρινά καρπούς. Σπίσου και Ντιουφ μείωσαν στους -3 (25-22) με σερί 8-0. Ο Σπίσου συνέχισε να σκοράρει, οι Σπανιόλο και Φοντέκιο πήραν πρωτοβουλίες για να ισοφαρίσει σε 27-27 και 29-29 η Ιταλία. Για να υπερισχύσει ο Πορζίνγκις στη ρακέτα, να προσθέσει 4 πόντους ο Άρτουρ Κούρουτς και 3 ο Μπέρτανς, με αποτέλεσμα να πάει στο +9 στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο η Λετονία (42-33).

Μονόλογος της Λετονίας αποδείχτηκε η 3η περίοδος. Οι παίκτες του Λούκα Μπάνκι κυριάρχησαν μέσα και έξω, για να ξεφύγουν ακόμη και με +21 πόντους (62-41). Ο Ντάβις Μπέρτανς «πυροβολούσε» έξω από τα 6.75, ο Σμιτς είχε συνδεθεί με το καλάθι, ενώ λύσεις πρόσφεραν στη Λετονία και οι Μέγερς και Άρτουρ Κούρους. Η ιταλική αφλογιστία είχε ως αποτέλεσμα το 66-49 στο 30ό λεπτό, με τον Μόνο Ντιουφ να είναι πολύ μόνος για τη «σκουάντρα ατζούρα».

Ζόρικς και Πορζίνγκις ξεκίνησαν με τρίποντα στην 4η περίοδο για τη Λετονία (74-56). Οι Ιταλοί δεν έβγαλαν ενέργεια και παρά τα λάθη των Λετονών κατά διαστήματα, δεν κατάφεραν ν’ απειλήσουν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Διαιτητές: Καρπάνος, Σκανδαλάκης, Μιλαπίδης

ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 8, Πορζίνγκις 12 (2), Μπέρτανς Ντάβις 12 (3), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιτς 13 (2), Κάβαρς, Λόμαζς 6 (1), Στέινμπεργκς 3 (1), Σκούγια 2, Κιλπς 2, Κούρουτς 13 (4), Ζόρικς 7 (1)

ΙΤΑΛΙΑ (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μέλι 2, Φοντέκιο 9 (1), Τόμπσον 4, Ρίτσι 4, Σπανιόλο 17, Πρότσιντα, Νιανγκ 6, Σπίσου 8 (1), Ντιουφ 14, Ακέλε, Παγιόλα

