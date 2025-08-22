«Παγωμένη» η Αθήνα από την νέα… αποκοτιά Χαφτάρ – Φόβοι για de facto νομιμοποίηση του τουρκολιβυκού συμφώνου

Αν και τα σημάδια προϋπήρχαν – ήδη από τα μέσα του καλοκαιριού κυκλοφορούσε το σενάριο ότι το Κοινοβούλιο της Βεγγάζης θα επικύρωνε το τουρκολιβυκό σύμφωνο για τις θαλάσσιες ζώνες – η αποκάλυψη του Bloomberg ότι η επικύρωση του συμφώνου θα συνοδευτεί και με συμφωνία με την Τουρκία για έρευνες για υδρογονάνθρακες προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην Αθήνα.

Βέβαια, του δημοσιεύματος – που παρουσιάζει την εξέλιξη αυτή ως fait accompli – είχε προηγηθεί η αντίδραση της Λιβύης στις έρευνες της Chevron στα νότια της Κρήτης, οι επισκέψεις Γεραπετρίτη σε Βεγγάζη και Τρίπολη (για να βρεθούν… δίαυλοι επικοινωνίας), το φιάσκο της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επίτροπου Μετανάστευσης (τον οποίο ο Χαφτάρ έδιωξε κακήν κακώς), καθώς και η τριμερής Ιταλίας – Τουρκίας – Λιβύης για το μεταναστευτικό, η οποία και πιστοποίησε την τεράστια επιρροή της Άγκυρας στην Τρίπολη.

Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι στην Αθήνα υπήρχε συγκρατημένη αισιοδοξία για δύο λόγους:

· Πρώτον, διότι υπήρχε η εκτίμηση ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας που είχαν ανοίξει με τις επισκέψεις Γεραπετρίτη θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να βρίσκει πιο ευήκοα ώτα σε Τρίπολη και Βεγγάζη, και

· Δεύτερον, υπήρχε η αναφορά της ΕΕ στο ζήτημα του τουρκολιβυκού συμφώνου, ότι «το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη».

Βέβαια, στην κυβέρνηση είχε γίνει κατανοητό από νωρίς ότι το τοπίο στη Λιβύη μοιάζει με κινούμενη άμμο, οπότε είχε φροντίσει να απαντήσει στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, που όριζε υφαλοκρηπίδα που έφθανε ως την Κρήτη, με δική της διακοίνωση στον ΟΗΕ, με την οποία αντέκρουε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης της Τρίπολης – της αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνησης της χώρας.

Εντούτοις, οι εξελίξεις, όπως τις περιγράφει το Bloomberg (το οποίο αναφέρει ότι «σύμφωνα με Λίβυο αξιωματούχο, υπάρχει πλέον συναίνεση ανάμεσα στις αρχές της Ανατολικής Λιβύης ότι η συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τους, φέρνοντας επενδύσεις και ενισχύοντας την τοπική οικονομία»), αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Χαφτάρ «άλλαξε ρότα» και πλέον – όπως και η κυβέρνηση της Τρίπολης – ευθυγραμμίζεται με τις προθέσεις της Άγκυρας.

Υπενθυμίζεται, ότι λίγο μετά τη σύναψη του τουρκολιβυκού συμφώνου, η κυβέρνηση είχε φέρει τον Χαφτάρ στην Αθήνα, επιδιώκοντας τουλάχιστον να έχει έναν φιλικό συνομιλητή στη Λιβύη, αφού η κυβέρνηση της Τρίπολης τα «είχε βρει» με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυπτε το επίμαχο σύμφωνο. Πλέον, όπως παραδέχονται πηγές στην Αθήνα, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην και οι συνθήκες γίνονται πολύ δύσκολες.

Πόσο δύσκολες; Όπως σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, «η στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας εμπλέκει φίλους, εταίρους και εχθρούς και περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της Τουρκίας με τις χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων και παραδοσιακούς εταίρους της Ελλάδος και κράτη μέλη της ΕΕ», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Πού είναι η πρωτοκαθεδρία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο που κατείχε η πατρίδα μας διαχρονικά; Δυστυχώς την τελευταία 5ετία έχει αντικατασταθεί από παραλυσία, αφωνία, αμηχανία και κατευνασμό».

Αν στα παραπάνω προστεθεί και η πληροφορία ότι η Αίγυπτος ετοιμάζεται για στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία, με επίκεντρο το μαχητικό 5ης γενιάς TF-X KAAN που αναπτύσσει η Άγκυρα, είναι προφανές ότι οι επιδώσεις της Ελλάδας στον διεθνή «στίβο» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα επιτυχημένες. Για την ώρα, η Αθήνα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε όλα αυτά τα ανοιχτά «μέτωπα», στηρίζοντας την επιχειρηματολογία της στο διεθνές δίκαιο και τη συμμετοχή της στην ΕΕ. Ωστόσο, λένε οι πληροφορίες, θα ενταθούν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, ώστε η χώρα να απαντήσει σε κινήσεις που θεωρεί ότι είναι παράνομες.

