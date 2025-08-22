search
22.08.2025 14:51

Τα Public στο πλευρό των οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

22.08.2025 14:51
PUBLIC_FIRES

Με αίσθημα αλληλεγγύης προς τις τοπικές κοινωνίες που δοκιμάζονται, τα Public ανακοινώνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των οικογενειών που έχασαν μέρος του βασικού τους εξοπλισμού, ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν πιο γρήγορα την καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται ειδική έκπτωση 30% σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων* που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός νοικοκυριού, όπως:

  • Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, συσκευές θέρμανσης)
  • Μικροσυσκευές (σκούπες, σίδερα, τοστιέρες, μίξερ, καφετιέρες)
  • Τεχνολογικά προϊόντα (τηλεοράσεις, υπολογιστές, smartphones, tablets) αλλά και
  • Σχολικά Είδη, Παιχνίδια, Βιβλία και Γραφική Ύλη

Για την απόκτηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να προσκομίσουν το φύλλο πιστοποίησης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), καθώς και ένα αντίγραφο της ταυτότητάς τους, σε οποιοδήποτε κατάστημα Public και “Public + home” από τις 22/8 έως τις 31/10. Για τις περιοχές όπου δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 210 818 1333 για πληροφορίες και παραγγελίες.

Παράλληλα, τα Public Κύπρου, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, κινητοποιήθηκαν άμεσα για την υποστήριξη των κατοίκων των πληγεισών περιοχών, παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζεται έμπρακτα η δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών.

