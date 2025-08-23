Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

Μέχρι τώρα η κυβέρνηση είχε δείξει αναφυλαξία στις ανεξάρτητες αρχές. Ό,τι ήταν ενοχλητικό, αμέσως το έβαζε στο στόχαστρο και προσπαθούσε να το αποδυναμώσει στο πεδίο αυτό.

Τώρα τα έβαλε και με τις ΜΚΟ. Ένα θεσμό διεθνώς αναγνωρισμένο, με αποστολή και έργο που είναι ακριβώς αυτό που λέει η ονομασία τους: Μη κυβερνητικό. Και έχει προσδιοριστεί επακριβώς η αναγκαιότητα και η χρησιμότητά τους. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά παντού.

Αλλά φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει βαλθεί να κινηθεί και σε αυτό το πεδίο μακριά και σε αντίθεση με τα διεθνή κεκτημένα – και υιοθετώντας μία ρητορική που παραπέμπει σε προσπάθεια γοητείας του ακροδεξιού κοινού.

Έτσι, μετά την επίθεση του Θάνου Πλεύρη στις ΜΚΟ και τις διάφορες απειλές προς αυτές, 67 οργανώσεις έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τίτλο: «η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την κοινωνία και τη θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αλλά φαίνεται ότι ο δρόμος που έχει πάρει η κυβέρνηση στα θέματα είναι χωρίς επιστροφή.

