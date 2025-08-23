search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 15:10
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 13:32

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

23.08.2025 13:32
varka_metanastes_new
φωτογραφία αρχείου

Μέχρι τώρα η κυβέρνηση είχε δείξει αναφυλαξία στις ανεξάρτητες αρχές. Ό,τι ήταν ενοχλητικό, αμέσως το έβαζε στο στόχαστρο και προσπαθούσε να το αποδυναμώσει στο πεδίο αυτό.

Τώρα τα έβαλε και με τις ΜΚΟ. Ένα θεσμό διεθνώς αναγνωρισμένο, με αποστολή και έργο που είναι ακριβώς αυτό που λέει η ονομασία τους: Μη κυβερνητικό. Και έχει προσδιοριστεί επακριβώς η αναγκαιότητα και η χρησιμότητά τους. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά παντού.

Αλλά φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει βαλθεί να κινηθεί και σε αυτό το πεδίο μακριά και σε αντίθεση με τα διεθνή κεκτημένα – και υιοθετώντας μία ρητορική που παραπέμπει σε προσπάθεια γοητείας του ακροδεξιού κοινού.

Έτσι, μετά την επίθεση του Θάνου Πλεύρη στις ΜΚΟ και τις διάφορες απειλές προς αυτές, 67 οργανώσεις έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τίτλο: «η απαξίωση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών υπονομεύει την ίδια την κοινωνία και τη θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αλλά φαίνεται ότι ο δρόμος που έχει πάρει η κυβέρνηση στα θέματα είναι χωρίς επιστροφή.

Διαβάστε επίσης:

«Βασιλικότερος του βασιλέως» ο Πλεύρης – Μήπως να το ξαναδεί;

Μεταναστευτικό – Λέσβος: Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βλέπει εισβολή όπως στην Κύπρο και αποθεώνει τον Μουτζούρη (Video)

Παπασταύρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: 3 συλλήψεις για απάτες κατά ηλικιωμένων – Απέσπασαν πάνω από 32.000 ευρώ

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις 14χρονου και 17χρονου για ληστεία

adespoto-zoo-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδέσποτα ζώα: Μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρέωση της στείρωσης ή της αποστολής DNA

famellos 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Έχουμε κοινή στόχευση με τον Τσίπρα για προοδευτική προοπτική – Ο Μητσοτάκης να πάρει θέση για 13ο και 14ο μισθό

volos_3
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης που δολοφονήθηκε στον Βόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 15:09
apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: 3 συλλήψεις για απάτες κατά ηλικιωμένων – Απέσπασαν πάνω από 32.000 ευρώ

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις 14χρονου και 17χρονου για ληστεία

adespoto-zoo-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδέσποτα ζώα: Μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρέωση της στείρωσης ή της αποστολής DNA

1 / 3