Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
«Βασιλικότερος του βασιλέως» ο Πλεύρης – Μήπως να το ξαναδεί;

Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι ο Θάνος Πλεύρης θέλει να φανεί «βασιλικότερος του βασιλέως» στο ζήτημα της διαχείρισης του Μεταναστευτικού. 

Επίσης καταλαβαίνουμε ότι εκλέγεται σε μια δύσκολη περιφέρεια (Α’ Αθήνας) και ως εκ τούτου επιδιώκει να απευθυνθεί στους πιο «σκληρούς» δεξιούς ψηφοφόρους, προκειμένου να «μπετονάρει» την εκλογική του επιρροή. Άλλωστε η επανειλημμένη χρήση από τον ίδιο του όρου «λαθρομετανάστες», όπως και να το κάνουμε, κάτι δείχνει.

Και βέβαια δεν προκαλεί έκπληξη η… πρεμούρα του να τα βάλει – και αυτός – με τις ΜΚΟ που ασχολούνται με τα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο. (…) Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος».

Ωστόσο, στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός δήλωσε και ότι «δεν συν-διαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν».

Γιατί; Διότι οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Μετανάστευσης, με ανακοίνωσή τους, είπαν ότι οι υπάλληλοι που εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καλούνται να βάλουν την υπογραφή τους σε αποφάσεις που στηρίζονται σε πολιτικές οδηγίες, χωρίς όμως να υπάρχουν δεδομένα και επαρκή τεκμηρίωση και ότι ως εκ τούτου ρισκάρουν, αφού δεν θα μπορούν να αιτιολογήσουν επαρκώς με βάση συγκεκριμένα στοιχεία τις αποφάσεις τους. 

Μήπως να το ξαναδεί κάπως ο υπουργός;

