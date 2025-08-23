search
23.08.2025 08:50

Qube Research: Αυξάνει ποσοστό 1,528% στην ΕΧΑΕ μέσω equity swaps ενόψει δημόσιας πρότασης Euronext

23.08.2025 08:50
Qube Research

Η Qube Research & Technologies Limited γνωστοποίησε στην ΕΧΑΕ, στις 21 Αυγούστου 2025, ότι προχώρησε σε αύξηση του ποσοστού της στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας μέσω equity swaps. Συγκεκριμένα, στις 20 Αυγούστου κατείχε το 1,528%, αυξημένο από 1,005% πριν τη συναλλαγή, με μέση τιμή ανά μετοχή 7,06 ευρώ.

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει την αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, και περιλαμβάνει:

  • Qube Research & Technologies Limited
  • Qube Master Fund Limited
  • Qube Research & Technologies Limited
  • Qube Master Fund SPC – Torus Fund SP

Η κίνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της ΕΧΑΕ, με αντάλλαγμα μετοχές, και σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3461/2006.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η αύξηση του ποσοστού της Qube συνδέεται άμεσα με την εν εξελίξει διαδικασία, υποδηλώνοντας το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών σχημάτων για την έκβαση της πρότασης. Όπως σημείωσε στέλεχος του χρηματιστηριακού χώρου, «η κίνηση δείχνει το ενδιαφέρον διεθνών σχημάτων για την έκβαση της δημόσιας πρότασης».

Από πλευράς της ΕΧΑΕ, επισημαίνεται ότι όλες οι γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την ορθή ενημέρωση της αγοράς και των μετόχων.

