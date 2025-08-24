Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Τήνο για διακοπές με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην Ελλάδα βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν μαζί με την σύζυγό του για διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους υποδέχτηκε στο σπίτι του στην Τήνο.
Ο Φρίντεν ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με την σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».
Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Λικ Φρίντεν και πρόσθεσε: «Ηταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».
