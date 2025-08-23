Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Άκης Σκέρτσος έκανε μία ακόμα ατυχή δημόσια παρέμβαση, που δεν έμεινε ασχολίαστη ούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έμπνευση είχε ο υπουργός Επικρατείας; Να κάνει μία ανάρτηση «συμβουλεύοντας» όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές φέτος να κρατήσουν ωραίες εικόνες από… καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα στο… «συρτάρι του μυαλού τους»!
Μάλιστα… προσφέρθηκε ο ίδιος να δώσει κάποιες εικόνες στη συγκεκριμένη ανάρτηση!
«Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι» έγραψε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.
Πολλοί χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν αρνητικά την «αλλού γι’ αλλού» ή ακόμα και στα όρια της πρόκλησης, ανάρτηση του υπουργού, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου!». «Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα ‘συρτάρι’ του μυαλού. Τι ντροπή!», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Eurostat το 46% των Ελλήνων δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει ούτε για μια εβδομάδα διακοπές.
