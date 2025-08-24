search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίνουν «ανάσα» ψάχνοντας… ψήφο

Η συζήτηση σχετικά με το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός έχει ανάψει και πλέον θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο… στοιχήματος. 

● Θα είναι 1,5 δισ. ευρώ ή θα αγγίζει τα 2 δισ.; 

● Θα αφορούν κυρίως τους πιο ευάλωτους ή μήπως θα επικεντρώνονται στη μεσαία τάξη; 

● Θα «βγάλει λαγό από το καπέλο» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας κάποιο μέτρο που ακόμα δεν έχει διαρρεύσει; 

Και πάει λέγοντας.

Πάντως, το «Ποντίκι» μίλησε με κυβερνητικά στελέχη και η εικόνα που αποκόμισε είναι ότι ο βασικός στόχος του «πακέτου Μητσοτάκη» είναι η πραγματική «ανάσα» στους πολίτες, οι οποίοι εδώ και κάμποσα χρόνια βρίσκονται μεταξύ του «δόξα τω Θεώ» και του «βόηθα Παναγιά». 

Οπότε ας έχουμε όλοι λίγη υπομονή, η ΔΕΘ απέχει λίγες μόνο μέρες.

