Δίνουν «ανάσα» ψάχνοντας… ψήφο

Η συζήτηση σχετικά με το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός έχει ανάψει και πλέον θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο… στοιχήματος.

● Θα είναι 1,5 δισ. ευρώ ή θα αγγίζει τα 2 δισ.;

● Θα αφορούν κυρίως τους πιο ευάλωτους ή μήπως θα επικεντρώνονται στη μεσαία τάξη;

● Θα «βγάλει λαγό από το καπέλο» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας κάποιο μέτρο που ακόμα δεν έχει διαρρεύσει;

Και πάει λέγοντας.

Πάντως, το «Ποντίκι» μίλησε με κυβερνητικά στελέχη και η εικόνα που αποκόμισε είναι ότι ο βασικός στόχος του «πακέτου Μητσοτάκη» είναι η πραγματική «ανάσα» στους πολίτες, οι οποίοι εδώ και κάμποσα χρόνια βρίσκονται μεταξύ του «δόξα τω Θεώ» και του «βόηθα Παναγιά».

Οπότε ας έχουμε όλοι λίγη υπομονή, η ΔΕΘ απέχει λίγες μόνο μέρες.

