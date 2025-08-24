Δίνουν «ανάσα» ψάχνοντας… ψήφο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η συζήτηση σχετικά με το ύψος των μέτρων που θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός έχει ανάψει και πλέον θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο… στοιχήματος.
● Θα είναι 1,5 δισ. ευρώ ή θα αγγίζει τα 2 δισ.;
● Θα αφορούν κυρίως τους πιο ευάλωτους ή μήπως θα επικεντρώνονται στη μεσαία τάξη;
● Θα «βγάλει λαγό από το καπέλο» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας κάποιο μέτρο που ακόμα δεν έχει διαρρεύσει;
Και πάει λέγοντας.
Πάντως, το «Ποντίκι» μίλησε με κυβερνητικά στελέχη και η εικόνα που αποκόμισε είναι ότι ο βασικός στόχος του «πακέτου Μητσοτάκη» είναι η πραγματική «ανάσα» στους πολίτες, οι οποίοι εδώ και κάμποσα χρόνια βρίσκονται μεταξύ του «δόξα τω Θεώ» και του «βόηθα Παναγιά».
Οπότε ας έχουμε όλοι λίγη υπομονή, η ΔΕΘ απέχει λίγες μόνο μέρες.
Διαβάστε επίσης:
Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους
Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»
Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.