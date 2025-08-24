Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

Έλληνες και Ευρωπαίοι δεν διατίθενται να βγάλουν τα μετρητά από τη ζωή τους σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ. Άλλωστε η αξία της κυκλοφορίας μετρητών σε ευρώ έφτασε τα 1,59 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2024, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ (παρόμοιο μερίδιο με αυτό μιας δεκαετίας νωρίτερα).

Ενώ η συναλλακτική χρήση μετρητών – η οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 20% αυτής της κυκλοφορίας έχει σαφώς μειωθεί με τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση, αυτή η τάση ήταν πιο αργή από την προβλεπόμενη και η εξαφάνιση των μετρητών δεν έχει υλοποιηθεί.

Αντιθέτως τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μετρητά χρησιμοποιήθηκαν σε περίπου το 50% των φυσικών συναλλαγών σε σημεία πώλησης το 2024, παραμένοντας η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος πληρωμής από τους ανθρώπους με την ευρύτερη αποδοχή από τους εμπόρους.

Την ίδια ώρα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Υβ Μερς δηλώνει ότι η επιθυμία των πολιτών της Ευρωζώνης για τη χρήση μετρητών είναι εκτεταμένη και οι τράπεζες πρέπει να διευκολύνουν, αντί να εμποδίζουν, τους πελάτες τους να χρησιμοποιούν τη μέθοδο πληρωμών που επιθυμούν! Για ποιους λόγους αντιστέκονται οι Ευρωπαίοι;

● Για την ατελή δυνατότητα υποκατάστασης των μετρητών από τις ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής.

● Για την αστάθεια των συνηθειών πληρωμής, λόγω του κόστους που συνδέεται με την υιοθέτηση νέων μέσων πληρωμής.

● Για τη συνεχιζόμενη σημασία των μετρητών για ποικίλες δημογραφικές ομάδες.

Στην πραγματικότητα οι προβλέψεις επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στη λειτουργία πληρωμής των μετρητών και υποτίμησαν άλλους ρόλους των μετρητών, όπως η χρήση τους ως απτού μέσου αποθήκευσης αξίας, η οποία έχει αυξηθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ότι αφενός τα νεότερα άτομα (18-22 και 23-27 ετών) αναφέρουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα προληπτικής διακράτησης μετρητών, αφετέρου καταγράφεται σαφής αύξηση στην αντιληπτή σημασία των μετρητών ως επιλογή πληρωμής από το 2019-24 σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Αρκετές υποθέσεις θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ευρεία αύξηση της σημασίας των μετρητών. Η αυξημένη κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα τρωτά σημεία των ψηφιακών συστημάτων και τις κυβερνοαπειλές θα μπορούσε να ενισχύσει την ελκυστικότητα των χαρακτηριστικών των μετρητών.

Τα τρωτά σημεία και οι απειλές περιλαμβάνουν την κακή χρήση δεδομένων που κοινοποιούνται σε τρίτους, παραβιάσεις απορρήτου που σχετίζονται με ίχνη ψηφιακών συναλλαγών και τον αντίκτυπο της διαδικτυακής απάτης.

Επιπλέον, είναι πιθανό ο αντίκτυπος πρόσφατων κρίσεων (όπως οι διαταραχές που σχετίζονται με την πανδημία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι διακοπές ρεύματος ή άλλες μη συστημικές βλάβες που επηρεάζουν τις ψηφιακές πληρωμές) να ενισχύουν την άποψη ότι τα μετρητά αποτελούν ένα ανθεκτικό και σχετικό εφεδρικό μέσο.

Για παράδειγμα σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο τα ηλεκτρονικά λεφτά παύουν να υφίστανται – αντίθετα θα απομείνουν τα μετρητά, όπως και ο χρυσός.

Διαβάστε επίσης:

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

«Βασιλικότερος του βασιλέως» ο Πλεύρης – Μήπως να το ξαναδεί;