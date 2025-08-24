Θλίψη για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Η ζωή της, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και η σχέση με τον Ντέμη

Έφυγε χθες από τη ζωή η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου παρουσίασε μεταστάσεις το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία 24ωρα έπεσε σε κώμα. Δεν υπήρχαν περιθώρια ελπίδας και χθες άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο καρκίνος έγινε επιθετικός με μεταστάσεις που δεν άφηναν αισιοδοξία για την έκβαση και χθες «έφυγε» από τη ζωή στον Ευαγγελισμό όπου και νοσηλευόταν.

Η μάχη κατά του καρκίνου

Να σημειωθεί πως φέτος τον Φεβρουάριο είχε δημοσιοποιήσει τον αγώνα που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει σε story της στο Instagram, αποκαλύπτοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του μαστού.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στεκόταν διαρκώς δίπλα της στη διάρκεια του αγώνα της.

Ποια ήταν η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – Η σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου ήταν σε σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη από το 2022, ενώ έκαναν την πρώτη κοινή τους δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Επιχειρηματίας με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ζούσε και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον ρουχισμό. Μικρή είχε παίξει σε τηλεοπτικές σειρές του ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα στην σειρά «Καληνύχτα μαμά» που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1 το 1996.

«Ήμουν 12 ετών στη σειρά. Τη μεγάλη μου αδελφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, που όταν τον είδα δεν τον ήθελα καθόλου και έκλαιγα, αλλά μετά τον αγάπησα πάρα πολύ. Ο Νίκος Μαστοράκης σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο της σειράς. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, τελειομανής, πανέξυπνος άνθρωπος. Ευτυχώς που έκανα τότε τη σειρά και μου έφυγε το ψώνιο», είχε πει για την σειρά η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Διαβάστε επίσης:

Στο ψυχιατρείο ο Lil Nas X – Κυκλοφορούσε γυμνός στους δρόμους του Λος Άντζελες μετά από «κοκτέιλ» ναρκωτικών (Video)

Οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Πάριο – Η φωτογραφία με σύσσωμη την οικογένειά του

Ντέμης Νικολαΐδης : Έφυγε από τη ζωή η σύντροφός του Αλεξάνδρα Νικολαΐδου