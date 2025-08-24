search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 23:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
24.08.2025 21:41

Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ξανά διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
24.08.2025 21:41
voridis-avgenakis-345

Λίγο το θέρος, λίγο η θάλασσα και η αλμύρα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη δεν αλλάζουν γραμμή, καθώς πρόκειται για λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε συγκεκριμένη δομή, στόχευση, μεθοδολογία και συγκεκριμένη πολιτική απόχρωση.

«Ακόμη και αν επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις, αυτό δεν θα λειάνει τη ζημιά η οποία έχει ήδη προκληθεί στην κτηνοτροφία και στον πρωτογενή τομέα» σημειώνουν. 

Αναφορικά με τα πολιτικά πρόσωπα Βορίδη και Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ θα τηρήσει τη δέσμευσή του για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την Ε.Ε.

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
basket hellas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα: Εκτός 12άδας ο Ζούγρης – Oι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το Eurobasket 2025

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Εκτός πυρηνικών και ΝΑΤΟ η Ουκρανία» – Οι όροι της Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου

aekPanserraikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0: Καθάρισε νωρίς και… χαλάρωσε ενόψει Άντερλεχτ

diadilosi1
ΕΛΛΑΔΑ

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη»: Όλη η Ελλάδα στους δρόμους – Μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην γενοκτονία της Γάζας (Video)

syzygoktonos-volos
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο – Σοκάρει η αδερφή της 36χρονης: «Τη βίαζε συνέχεια – Αυτό ήταν το λάθος μας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 23:21
basket hellas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική ομάδα: Εκτός 12άδας ο Ζούγρης – Oι «εκλεκτοί» του Σπανούλη για το Eurobasket 2025

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Εκτός πυρηνικών και ΝΑΤΟ η Ουκρανία» – Οι όροι της Ρωσίας για τη λήξη του πολέμου

aekPanserraikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0: Καθάρισε νωρίς και… χαλάρωσε ενόψει Άντερλεχτ

1 / 3