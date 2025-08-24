Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ξανά διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη

Λίγο το θέρος, λίγο η θάλασσα και η αλμύρα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη δεν αλλάζουν γραμμή, καθώς πρόκειται για λειτουργία μιας εγκληματικής οργάνωσης που είχε συγκεκριμένη δομή, στόχευση, μεθοδολογία και συγκεκριμένη πολιτική απόχρωση.

«Ακόμη και αν επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις, αυτό δεν θα λειάνει τη ζημιά η οποία έχει ήδη προκληθεί στην κτηνοτροφία και στον πρωτογενή τομέα» σημειώνουν.

Αναφορικά με τα πολιτικά πρόσωπα Βορίδη και Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ θα τηρήσει τη δέσμευσή του για επαναφορά του αιτήματος για διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την Ε.Ε.

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

Τα… ηλιοβασιλέματα του Σκέρτσου προκάλεσαν την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ – «Απύθμενο θράσος»