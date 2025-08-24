search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 09:02
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
24.08.2025 07:23

ΠΑΣΟΚ: Ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την Ε.Ε.

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2400
21/8/2025
24.08.2025 07:23
androulakis_pasok_new

Καλή η ΔΕΘ, καλή η πολιτική κόντρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις είναι έντονη σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Αυτό συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ, όπου παρακολουθούν στενά τα όσα συμβαίνουν πέραν του Ατλαντικού.

Για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο εξελίσσεται ο πόλεμος, καθώς «ναρκοθετείται η όποια ειρηνευτική διαβούλευση, αν δεν υπάρξει άμεση εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός, που είναι θεμελιώδους σημασίας».

Στη Χαριλάου Τρικούπη μάλιστα κάνουν λόγο για ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία «οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, όχι μόνο σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας».

Κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το έχουν «τσιμπήσει» είναι πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί τα σύνορά της από τη Φινλανδία και την Εσθονία έως το Αιγαίο και την Κύπρο.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να φιλοξενεί άλλους αναθεωρητές ηγέτες όπως ο Ερντογάν, με ενεργό το casus belli εναντίον της Ελλάδας και με την κατοχή μέρους της Κύπρου να συνεχίζεται. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Δημήτρη Μάντζου:

«Εδώ και τριάμισι χρόνια είναι για εμάς σαφές ότι οφείλουμε από θέση αρχής να είμαστε στο πλευρό του αμυνόμενου και όχι του επιτιθέμενου. Η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική κυριαρχία είναι κατακτήσεις της διεθνούς κοινότητας που πρέπει κανείς να τις προασπίζει».

