Αυλαία για το 9ο Φεστιβάλ ΑΝΩ με κορυφαίες στιγμές και σημαντικές ανακοινώσεις για το μέλλον

Η ΑΝΩ Festival Orchestra ενθουσίασε στην τρίτη συναυλία της διοργάνωσης – Ανακοινώσεις για συνεργασίες, νέες δράσεις και εκπλήξεις στο πρόγραμμα του 10ου επετειακού Φεστιβάλ της Άνω Σύρου.

Με μια εντυπωσιακή συναυλία που ανέδειξε το ταλέντο και τη νεανική ενέργεια της ΑΝΩ Festival Orchestra, έπεσε η αυλαία του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ» στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Η ορχήστρα, μια ιδέα του καλλιτεχνικού διευθυντή και αρχιμουσικού Στέφανου Τσιαλή, συγκροτήθηκε φέτος με την υποστήριξη της Camerata Junior – Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής και παρουσίασε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που περιλάμβανε δημοφιλή έργα κλασικών συνθετών, αλλά και εμβληματικά τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι. Σολίστ της βραδιάς η χαρισματική 16χρονη βιολονίστα Νικολία Γαρουφαλίδου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.

Ο κατάμεστος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου και το θερμό χειροκρότημα του κοινού, επισφράγισαν την επιτυχία μιας διοργάνωσης που για έξι ημέρες μετέτρεψε την Άνω Σύρο σε επίκεντρο πολιτισμού και πνευματικότητας, με συναυλίες υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, ελεύθερη πρόσβαση για όλους και ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης.

Οι μεγάλες ειδήσεις της βραδιάς

Κλείνοντας με την ομιλία του το 9ο Φεστιβάλ ΑΝΩ, ο εκτελεστικός διευθυντής, Χάρης Βεκρής, αφού ευχαρίστησε θερμά και ονομαστικά, όλους τους συντελεστές της φετινής διοργάνωσης, επιφύλαξε για το τέλος τρία σημαντικά νέα για το κοινό και τους φίλους του θεσμού:

Συνάντηση Φεστιβάλ ΑΝΩ και Animasyros 2025

Στις 28 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Animasyros, το εκκλησιαστικό όργανο του Αγίου Γεωργίου θα ζωντανέψει ξανά μέσα από ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ της Ουρανίας Γκάσιου, εμπνευσμένο από φετινό θέμα του φεστιβάλ animation της Σύρου, που έχει τίτλο «Animated Cosmos». Διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς

Χάρη στη χορηγία της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και την οικονομική στήριξη του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ερμούπολης, επισκευάστηκε – από τον Ιταλό συντηρητή του εκκλησιαστικού οργάνου του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου – το πρώτο ηλεκτρικό εκκλησιαστικό όργανο Hammondτου ναού, στον οποίο δωρίσθηκε τη δεκαετία του 1960 και για πολλά χρόνια παρέμενε παροπλισμένο στον γυναικωνίτη. Το σπάνιο και ξεχωριστό αυτό όργανο είναι πλέον έτοιμο να συνοδεύσει ξανά τη χορωδία και τις λειτουργίες του επιβλητικού ναού της Σύρου. Το 10ο επετειακό Φεστιβάλ ΑΝΩ

Από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου 2026, η Άνω Σύρος θα φιλοξενήσει το επετειακό φεστιβάλ με πλούσιο πρόγραμμα και κορυφαίο καλεσμένο τον Olivier Latry, θρυλικό οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων, που είναι εκείνος που ξανάπαιξε για πρώτη φορά το εκκλησιαστικό όργανο της Notre-Dame, τον Δεκέμβριο 2024, στα εγκαίνια του επισκευασμένου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, ναού της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ένα φεστιβάλ με ιδιαίτερη ταυτότητα

Το Φεστιβάλ ΑΝΩ, διοργάνωση της Καθολικής Επισκοπής Σύρου και του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, αποτελεί μοναδικό θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα, φέρνοντας στο προσκήνιο το εκκλησιαστικό όργανο του 1888 – το παλαιότερο εν λειτουργία στην Ελλάδα – και αναδεικνύοντας τον ιστορικό και πνευματικό χαρακτήρα της Άνω Σύρου. Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική δημιουργία μπορεί να ανθίσει μέσα από τον διάλογο της παράδοσης του τόπου, με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έμπνευση.

Το ραντεβού ανανεώνεται για το καλοκαίρι του 2026, σε μια γιορτή που θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση δέκα ετών, ενός θεσμού που τιμά τον πολιτισμό και τη Σύρο.

Φωτογραφίες: Στέφανος Μαμίδης

Το βίντεο της τρίτης συναυλίας του Φεστιβάλ:

