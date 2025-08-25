Jerry Adler: Πέθανε ο «Hesh» της θρυλικής σειράς «The Sopranos»

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο Τζέρι Άντλερ, βετεράνος ηθοποιός γνωστός από τις σειρές «The Sopranos», «The Good Wife» και «Rescue Me», αλλά και σκηνοθέτης – διευθυντής στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Άντλερ έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα στη Νέα Υόρκη.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο φίλος του, Φρανκ Τζ. Ράιλι, γράφοντας στο X:

«Ο σπουδαίος ηθοποιός και φίλος μου Τζέρι Άντλερ πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Τον γνωρίζετε από έναν από τους εμβληματικούς ρόλους του ή από πολλές εμφανίσεις του ως guest. Όχι κι άσχημα για κάποιον που δεν ξεκίνησε να παίζει μέχρι τα 65 του».

Στη σειρά του HBO «The Sopranos», ο Άντλερ υποδύθηκε τον Χες Ράμπκιν, έναν Εβραίο συνεργάτη του Τόνι Σοπράνο (Τζέιμς Γκαντολφίνι), του οποίου η σοφία καθοδηγούσε τον μαφιόζο αρχηγό. Εμφανίστηκε επίσης ως ο κυνικός δικηγόρος Χάουαρντ Λάιμαν στο «The Good Wife» και στο spin-off «The Good Fight». Στη σειρά «Rescue Me» του FX είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο ως ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Νέας Υόρκης, Σίντνεϊ Φάινμπεργκ.

Ποιος ήταν ο Τζέρι Άντλερ

Ο Τζέρι Άντλερ γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1929 στο Μπρούκλιν. Ήταν ξάδερφος της διάσημης δασκάλας υποκριτικής Στέλλα Άντλερ. Το πρώτο του βήμα στη βιομηχανία του θεάματος έγινε το 1950 μέσω του πατέρα του, γενικού διευθυντή του Group Theatre της Νέας Υόρκης, ο οποίος εργαζόταν στην παραγωγή του «Gentlemen Prefer Blondes». «Είμαι δημιούργημα του νεποτισμού», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του το 2015 στο TheaterMania, εξηγώντας ότι είχε εγκαταλείψει μάθημα στο Πανεπιστήμιο Σιρακούζης για να δουλέψει ως βοηθός διευθυντή σκηνής.

Μιλώντας για το πόσο παράξενο ήταν να τον αναγνωρίζουν για τους τηλεοπτικούς του ρόλους έπειτα από δεκαετίες δουλειάς στο παρασκήνιο, είχε πει: «Έχοντας κάνει τόσες πολλές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ πίσω από τη σκηνή στο σκοτάδι, το να με αναγνωρίζουν τώρα είναι περίεργο και κάτι που ποτέ δεν περίμενα. Όταν περπατώ στον δρόμο, ακούω “Γεια σου, Χες!”».

Ο Άντλερ είχε συμμετοχή σε περισσότερες από 50 παραγωγές του Μπρόντγουεϊ, μεταξύ αυτών και ως διευθυντής στην πρωτότυπη παράσταση του «My Fair Lady» το 1956 με τη 19χρονη τότε Τζούλι Άντριους. Ως σκηνοθέτης, υπέγραψε επίσης αρκετές παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ.

Ενώ αρχικά σκόπευε να αποσυρθεί, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στράφηκε απρόσμενα στην υποκριτική. Εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Quantum Leap», «Northern Exposure», «Hudson Street», «Raising Dad», «The West Wing», «Mad About You», «Curb Your Enthusiasm», «Transparent» και «Broad City».

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του στο «The Public Eye» (1992) και συμμετείχε σε ταινίες όπως «Manhattan Murder Mystery» (1993), «In Her Shoes» (2005), «Find Me Guilty» (2006), «A Most Violent Year» (2014) και «Driveways» (2019).

