«Λε λε λευτεριά στη Παλαιστίνη»: Εκατοντάδες θεατές στην Επίδαυρο φώναξαν συνθήματα στο τέλος της παράστασης (video)

Ηχηρό μήνυμα για την κατάσταση στη Γάζα έστειλαν εκατοντάδες θεατές που βρέθηκαν χθες το βράδυ στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ορέστεια» του Αισχύλου.

Στο τέλος της παράστασης η συντριπτική πλειοψηφία σηκώθηκε όρθια και άρχισε να χειροκροτά ρυθμικά, φωνάζοντας το σύνθημα «λε λε λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη» σε μία εικόνα που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το στιγμιότυπο:

