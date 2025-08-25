search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 11:29

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

25.08.2025 11:29
marietta giannakou neew

Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός που συνοδευόταν από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενημερώθηκε για τις εργασίες αναβάθμισης του σχολείου από τους υπευθύνους, ενώ συνομίλησε και με εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και αφορά παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Ο Δουδωνής… «σπρώχνει» τον Παρασκευαΐδη δεξιά

Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ξανά διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας: Δεν… ανησυχεί ο Χατζηδάκης

konstantaras nd (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:42
giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

1 / 3