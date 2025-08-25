Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός που συνοδευόταν από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενημερώθηκε για τις εργασίες αναβάθμισης του σχολείου από τους υπευθύνους, ενώ συνομίλησε και με εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ένα έργο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από τη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και αφορά παρεμβάσεις σε 426 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

