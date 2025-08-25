search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:48
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.08.2025 10:58

Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε on-air ραντεβού με… γαστρεντερολόγο (Video)

25.08.2025 10:58
Με… on-air επίδειξη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχείρησε να υποβαθμίσει την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΕΣΥ.

Μάλιστα, μιλώντας στο Open, και αναφερόμενος στις καταγγελίες πολιτών ότι δεν βρίσκουν διαθέσιμα ραντεβού με γιατρούς, χρησιμοποίησε ζωντανά στον αέρα του ΟΡΕΝ την εφαρμογή myHealthApp, καταφέρνοντας –όπως είπε– να κλείσει ραντεβού χωρίς καμία δυσκολία.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συνέντευξη, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να δείξει πως οι περισσότερες αρνητικές κριτικές εις βάρος του ΕΣΥ έχουν «υποκινούμενα κίνητρα», γράφοντας ότι «το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!».

